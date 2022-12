“El arbitraje en el Bernabéu no se había visto en 40 años”: presidente del Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge, directivo del club alemán, volvió a criticar a Viktor Kassai, juez central del polémico juego de vuelta de cuartos de Champions, en el que Real Madrid eliminó al equipo ‘bávaro’.

Bayern Munich considera injusto el arbitraje, pues luego de que había perdido como local 1-2 en la ida, estaba ganando por el mismo resultado en la vuelta, pero el equipo merengue logró darle vuelta al resultado con dos goles de Cristiano Ronaldo en aparente fuera de juego, además de la expulsión a Arturo Vidal.

Publicidad

“Si uno repasa toda la película, es algo que duele mucho. Estábamos en forma. Nos pusimos en ventaja frente al Madrid y fallamos el penalti para el 2-0, y después, ese partido de vuelta con un desempeño arbitral que no se había visto en los últimos 40 años", afirmó Rummenigge, quien disputó 310 partidos como jugador del club ‘bávaro’.

El mandatario alemán también aseguró que irá a Cardiff, pero no a ver la final de la Champions League: “Probablemente tendré que ir porque tengo varias reuniones como presidente de la Asociación de Clubes Europeos. Pero la final no la voy a ver por nada del mundo, no olvido tan rápido".

Pese a quedar eliminado en cuartos de final de la Champions League frente a Real Madrid, Bayern Munich logró coronarse campeón de la Bundesliga por quinto año consecutivo, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti.