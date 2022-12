El 'dardo' de Diego Godín: "Por suerte superamos las adversidades del VAR y el árbitro"

El defensa uruguayo destacó el "esfuerzo tremendo de todo el equipo" y la actitud de los jugadores, que pudieron superar todos los obstáculos que, bajo su criterio, tuvieron que enfrentar.

Diego Godín habló en zona mixta luego de la victoria de su equipo por 2 a 0 frente a la Juventus de Turín.

El capitán del Atlético Madrid, que subrayó que a pesar del 2-0 la eliminatoria no está cerrada, no quiso profundizar en las acciones polémicas: un penalti inicialmente señalado que fue fuera del área y un gol anulado a Álvaro Morata.

"Desde dentro del campo no se percibe bien estas jugadas por la velocidad, que no te permite percibirlo. Por suerte superamos las adversidades del VAR y del árbitro, que no nos favoreció en algunas jugadas que afortunadamente al final no han sido determinantes", dijo en Movistar Plus.

Godín reconoció que el marcador logrado en el Wanda Metropolitano contra Juventus fue "buenísimo". "Hicimos dos goles y ellos no convirtieron. Pero quedan noventa minutos y esto no está acabado. Sobre todo con un rival enfrente como la Juventus, un equipo potente. Ahora a prepararse para lo que viene en el fin de semana", dijo.

Dos centrales, los uruguayos Diego Godín y Jose María Giménez fueron los autores de los goles. "Los partidos grandes y con tensión y juego se definen por detalles. Así fue; dos jugadas a balón parado que quedaron ahí y los pudimos definir".

Godín ensalzó a Diego Costa, que volvió al once titular después de su lesión. "Diego Costa contagia. Somos un equipo de contagia a la gente y viceversa. A Diego se fue la vida en los momentos que le tocó. Los que entraron también hicieron un gran trabajo. El esfuerzo de todo el equipo fue tremendo".

El Atlético Madrid estuvo alentado por un gran ambiente durante todo el choque aunque aún no es el que vivía el equipo en el Vicente Calderón. "El ambiente del Calderón es otra cosa pero aquí estamos generando un ambiente espectacular", remarcó el uruguayo.