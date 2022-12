El empate contra el Bayern no emocionó a Jürgen Klopp: "No es un resultado soñado, pero está bien"

El estratega alemán se mostró tranquilo y con perfil bajo luego de que su equipo igualara sin goles frente al conjunto 'bávaro' en Anfield Road.

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que el empate a cero contra el Bayern de Múnich no es un resultado soñado, pero "está bien"

Los ingleses llevaron el mando del encuentro y tuvieron las ocasiones más claras, pero fallaron en los metros finales, donde no estuvieron nada acertados.

"Tenemos que jugar mejor, debemos jugar mejor. En las primeras partes tuvimos las mejores ocasiones. No puedo recordar ni una ocasión para el rival en el segundo tiempo. No era una noche de 'Champions' en ese sentido. Desde el punto de vista del resultado, está 'OK'. No es un resultado soñado, pero es uno bueno", explicó Klopp a los micrófonos de BT Sport.

El alemán valoró mantener la portería a cero pese a la plaga de lesiones en la zaga y afirmó que no mucha gente esperaba que no recibieran goles pese que no jugase Virgil Van Dijk.

"Si el Bayern hubiera tenido más confianza, habría habido más espacios. Los centrales de ambos equipos tuvieron mucho tiempo la pelota. No pasaron muchas cosas. Tuvimos nuestros momentos y en esos momentos hay que marcar", sentenció Klopp.

La vuelta de la eliminatoria será el próximo 13 de marzo en el Allianz Arena de Múnich.