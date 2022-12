"El favorito para ganar la Champions League es el Real Madrid": Massimiliano Allegri

El entrenador de la Juventus aseguró este lunes en conferencia de prensa que su equipo ha progresado desde que perdió la Liga de Campeones contra el Barcelona en 2015.

"Debemos afrontar esta semana con gran serenidad, sin ansia. Debe haber optimismo, pero no somos favoritos. El Real Madrid está en su tercera final en cuatro años, y esta acostumbrado a jugarlas, como nosotros que estamos en la segunda en tres años", declaró el técnico.

Publicidad

Lea también: Ernesto Valverde es oficialmente nuevo técnico del Barcelona

"Vamos con mayor confianza y convicción que hace dos años en Berlín, sabiendo que el Real Madrid es favorito. La Juve debe acostumbrarse de nuevo a estar entre los ocho mejores de Europa y debe vivir la final sin ansia", añadió.

Allegri aseguró que está con la confianza de que sus jugadores han hecho una temporada "extraordinaria".

"He escuchado mucho que el campeonato ha sido fácil… Hacer 91 puntos no lo es, para nada. Roma y Nápoles han hecho una grandiosa temporada y la Juventus ha estado aún mejor. No era fácil tampoco repetir triunfo en la Coppa y llegar a la final de Champions. Los jugadores han realizado una temporada extraordinaria y les doy las gracias. Ahora, un último esfuerzo el sábado", declaró.

Publicidad

Preguntado por la delantera del Real Madrid, la famosa BBC (Bale, Benzema, Cristiano), el técnico bromeó asegurando que la Juventus tiene a "Buffon, Bonucci, Chiellini, e incluso a Barzagli y Benatia. De B tenemos muchas".

Más en serio, sobre su rival destacó que "han mejorado mucho en la segunda parte de la temporada, felicito a Zidane porque ha encontrado un equilibrio y creo que Casemiro ha sido clave en este aspecto".

Publicidad

"Ganar la Champions en el primer año de entrenador, volver a la final y ganar la Liga en el segundo es algo extraordinario. Gestionar un gran equipo no es fácil y Zidane lo ha hecho muy bien, es un gran entrenador", insistió.

Preguntado por el hecho de que la Juventus ha perdido seis de las ocho finales disputadas en la máxima competición europea de clubes, Allegri dio la vuelta a la situación: "La negatividad trae negatividad, como cuando llegué aquí y todavía existe, cuando escucho hablar de las finales perdidas".

Lea también: “Me gustaría jugar en el Barcelona”: Davinson Sánchez habla sobre su futuro

"La Juve no ha perdido seis finales, ha jugado ocho. Llegar a una final es algo extraordinario. Lo importante es estar en el momento adecuado, es una gran alegría llegar a una final de Champions League y soy afortunado por poder estar en el banquillo en Cardiff", añadió.

Publicidad

Y si el del sábado era el partido más importante de su carrera, el técnico contestó: "Es el segundo, el primero lo perdimos en Berlín" contra el Barcelona por 3-1, en la final de Champions de 2015.

En el 'media day' de la Juventus antes de la final de Cardiff, Allegri pidió a los periodistas un minuto de silencio en recuerdo de las 39 personas fallecidas el 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel de Bruselas, antes de la final de la Copa de Europa que enfrentó a la Juventus y al Liverpool.