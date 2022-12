El Lyon sorprendió a Leipzig en Alemania y lo venció 2-0, por la Champions League

El conjunto francés, con la arremetida de Memphis Depay, para marcar el primer tanto al 11’ y el gol definitivo de Martin Terrier al minuto 65, logró una victoria inesperada en el Red Bull Arena.

El Olympique de Lyon se reencontró con la victoria mes y medio después, al imponerse este miércoles por 0-2 en su visita al campo del Leipzig, en un encuentro en el que el conjunto francés castigó la endeblez en las dos áreas del equipo local, quien estuvo terrible en defensa y negado ante el gol.

Un desatino que personificó como nadie el delantero Timo Werner, que desperdició dos clarísimas ocasiones de gol en la primera mitad.

Y es que si imposible pareció que el atacante del Leipzig no convirtiese a los cinco minutos en gol un centro desde la banda derecha de Lukas Klostermann que tan sólo tenía que empujar a las redes, en el veintitrés Werner desperdició otra ocasión aún mejor.

El internacional alemán tras robar el balón en la medular recorrió en solitario todo el campo rival para plantarse cara a cara con el portero del Lyon, pero en su intento de superar por alto a Anthony López el jugador del Leipzig envió el balón por encima del larguero.

Quien no falló fue el holandés Memphis Depay, que no desaprovechó la primera aproximación peligrosa del Olympique de Lyon para establecer a los once minutos el 0-1.

Un gol que vino propiciado por los errores en cadena de los dos jovencísmos centrales del Leipzig, los franceses Ibrahima Konaté y Dayot Upamecano, ambos de tan sólo 20 años, que permitieron a Houssem Aouar plantarse en el área, donde Depay arrebató el balón a su compañero para anotar el gol.

Inconsistencia en ambas áreas que lejos de hundir al conjunto local, propició la reacción de los de Julian Nagelsmann, que sometieron al Olympique de Lyon a un continuo acoso hasta llegar al descanso.

Pero el Leipzig siguió negado ante el gol, como quedó demostrado a los 33 minutos en un nuevo remate de Werner, que tras ser repelido con muchos apuros por el guardameta del Lyon llegó al danés Yussuf Poulsen, que vio cómo su remate era despejado de espuela por el defensa Marcelo sobre la misma raya de gol.

Ni aún así se rindió el equipo alemán que siguió intentándolo en la segunda mitad, como en un disparo lejano de Marcel Halstenberg a los 51 minutos el cancerbero Antonhy Lopes con una magnífica intervención.

Sin embargo, cuando el empate del Leipzig parecía más cercano llego un nuevo error defensivo de los locales, que el Olympique, al igual que ya hiciera en el primer tiempo, castigó con un nuevo gol.

Si en el primer tanto del choque erraron Konaté y Upamecano, en el segundo del equipo francés quien falló fue Nordi Mukiele, que había sustituido a Konaté a los 23 minutos por lesión.

El joven zaguero francés del Leipzig no acertó a despejar un en apariencia sencillo balón, lo que permitió al delantero Martin Terrier internarse en solitario en el área y firmar a los 65 minutos el definitivo 0-2.

Un marcador que permitió a los del brasileño Sylvinho romper una racha de siete encuentros consecutivos sin ganar -tres derrotas y cuatro empates- que habían puesto en duda fiabilidad de un equipo lionés, que hoy cogió aire gracias a los errores de su rival.

Ficha técnica:

0 - Leipzig: Gulacsi; Konaté (Mukiele, m.23), Upamecano (Nkunku, m.66), Orban; Laimer; Klostermann, Haidara (Forsberg, m.58), Sabitzer, Halstenberg; Poulsen y Werner.

2 - Olympique Lyon: Lopes; Marcelo, Andersen, Marçal; Dubois, Mendes, Tousart, Aouar (Jean Lucas, m.87), Koné; Depay (Dembelé, m.79) y Terrier (Traoré, m.69)

