El pedido de Carlo Ancelotti para los jugadores del Real Madrid: inteligencia en el juego

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró, tras la victoria de su equipo 2-0 frente al RB Leipzig, que “en este momento de la temporada no les puede pedir a los jugadores un juego fantástico” debido a la carga de partidos, y lo que hace es pedirles “un juego inteligente para ganar” los encuentros.

“Hemos ganado mereciéndolo. Es un momento de la temporada en el que no les puedo pedir a los jugadores jugar un juego fantástico, les puedo pedir un juego inteligente para ganar los partidos”, dijo en rueda de prensa.

Publicidad

“Nos gustaría adelantarnos en el marcador un poco antes, pero los partidos, sobre todo en la ‘Champions League’ y contra este equipo que dio un empujón ganando bien contra el Dortmund… teníamos un poco de preocupación con este partido, pero hemos cumplido”, continuó.

“Enfadarse o preocupare en un partido es algo normal. En la ‘Champions’ no recuerdo un partido tranquilo, no ha pasado y nunca va a pasar. Lo que destaca mucho de este club es que los jugadores son muy madridistas, y esto al final cuenta. El peso de la camiseta es muy importante y te hace sentir madridista como todos los aficionados”, completó.

Un Ancelotti que volvió a restar importancia al ruido alrededor de la figura del brasileño Vinicius Junior: “De lo que se habla, Vinicius no se fija. Está focalizado y centrado. Le gusta jugar al fútbol. Vinicius es más fuerte porque está buscando continuidad en su juego y más acierto de cara a portería. Es más fuerte por esto, no por lo que se habla”, comentó.

Siguiendo con nombres propios, bromeó sobre el momento goleador del uruguayo Fede Valverde.

Publicidad

“Lo que me parecía raro el año pasado es que solo marcó un gol con el tiro que tiene. Le dije que si no era capaz de marcar al menos diez goles en una temporada tengo que romper mi carnet e irme de pensión. Hoy marcó con la izquierda, que nunca le vi tirar con la izquierda (ríe); eso significa que está cogiendo confianza. ¿El mejor del mundo? Habrá que esperar un poco”, dijo.

Además, le puso deberes a los franceses Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga.

Publicidad

“Un jugador muy inteligente. Y ya está. Cuando uno en el medio campo tiene esta calidad de posicionare bien, aunque tiene que mejorar con el balón… pero el hecho de ser inteligente le permite entrar en un equipo como el Madrid y hacerlo bien”, dijo sobre el primero, que debutó en Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, sobre Camavinga le instó a mejorar en partidos con un ritmo más bajo y trabajados: “Cuando el partido está roto, su energía destaca más que cuando el partido es más posicional. Utilizar esta energía que tiene en el desborde es un poco más complicado; es algo que tiene que aprender. Cuando el partido se rompe, destaca más. Tiene que aprender a posicionarse bien cuando el partido está más controlado a nivel táctico”, valoró.

Por último, insistió en que no van a forzar al galo Karim Benzema de cara al derbi del domingo contra el Atlético de Madrid.

“Con Karim no cambiaba la estrategia. Puede ser que algunas combinaciones salieran mejor, pero no cambiaría mucho. Veremos en los próximos días si entrena o no, pero como he dicho no vamos a arriesgar nada; si entrena bien el sábado el domingo va a jugar”, concluyó.