El porto de Sérgio Conceição recibe al Liverpool de Klopp, en la Champions League

El equipo inglés ya se encuentra en territorio portugués para enfrentar el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se jugará a las 2:45 p.m., en el estadio Dragão.

En el marco de los octavos de final de la Champions, el líder de la liga de Portugal, Porto, recibirá al Liverpool, tercero en la tabla de la Premier.

Los dirigidos por Jurgen Klopp ya se encuentran en territorio portugués, con la esperanza de sacar un resultado positivo y sellar la clasificación a la siguiente ronda en Anfield.

Roberto Firmino, atacante de ‘the reds’ expresó en la conferencia previa al encuentro que será un partido de ida y vuelta "espero un juego difícil y equilibrado. Va a ser un gran show, seguro ", aseguró el brasileño.

Por otro lado, el timonel del equipo inglés expreso su respeto por el rival: "Portugal no es el país más grande del mundo, pero tiene un éxito increíble en el fútbol. Hay fantásticos entrenadores, jugadores fantásticos en todo el mundo. No es fácil luchar contra las grandes ligas, pero me gusta la Liga portuguesa, veo muchos juegos ".

La cita orbital dará inicio a las 2:45 p.m. en el estadio Dragão. Encuentro en el que impartirán justicia una terna italiana: Daniele Orsato (Central), Riccardo Di Fiore (Asistente 1), Filippo Meli (Asistente 2).

