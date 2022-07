El Rangers de Alfredo Morelos ya tiene rival en tercera ronda clasificatoria de la Champions League

El Mónaco frente al PSV Eindhoven será uno de los enfrentamientos estelares en la tercera ronda de clasificación de la Champions League 2022/23, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Mientras, y también por la ruta de la liga, el sorprendente conjunto belga Union Saint-Gilloise, que estuvo a punto de ganar su liga, se enfrentará al Rangers escocés, donde milita el delantero colombiano Alfredo Morelos, y el Benfica al ganador de la eliminatoria entre el Midtjylland danés y el AEK Larnaca chipriota.

Publicidad

Si supera al Maribor esloveno en la segunda ronda, el Sheriff Tiraspol, una de las revelaciones la pasada temporada, se enfrentará al ganador del duelo entre el HJK Helsinki y el Viktoria Plzen.

Los encuentros de la tercera ronda tendrán lugar los días 2 y 3 de agosto, los de ida, y los de vuelta, el 9 de agosto. El sorteo del denominado 'play off' será el 2.

Emparejamientos de la tercera ronda de clasificación:

- Ruta de los campeones

Publicidad

Maccabi Haifa (ISR) o Olympiacos (GRE) vs. Apollon Limasson (CYP).

Qarabag (AZE) o Zúrich (SUI) vs. Ferencvaros (HUN) o Slovan Bratislava (SVK).

Publicidad

Ludogorets (BUL) o Shamrock Rovers (IRL) vs. Dinamo Zagreb (CRO) o Shkupi (MKID).

Maribor (SLO) o Sheriff (MDA) vs. HJK Helsinki (FIN) o Viktoria Plzen (CZE).

.

Linfield (NIR) o Bodo Glimt (NOR) vs. Zalgiris (LTU) o Malmö (SWE).

Estrella Roja (SRB) vs. Pyunik (ARM) o Diddeleng (LUX).

- Ruta de la liga:

Publicidad

Mónaco (FRA) vs. PSV Eindhoven (NED).

Dinamo Kiev (UKR) o Fenerbahçe (TUR) vs. Sturm Graz (AUT).

Publicidad

Unión Saint-Gilloise (BEL) - Rangers (SCO).

Benfica (POR) vs. Midtjylland (DEN) o AEK Larnaca (CYP).