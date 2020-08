El VAR salvó a David Ospina de un golazo de Lionel Messi, en el Barcelona vs. Nápoles

De todo ha pasado en el partido entre Barcelona y Nápoles. Cuando los catalanes estaban celebrando una nueva anotación, el BAR le anuló un gol a Lionel Messi por haber tocado el balón con la mano.

Tanto que hubiera significado el tercero del equipo dirigido por Quique Setién y que al final terminó agradeciendo el colombiano David Ospina.

Confirmado: Andrea Pirlo es el nuevo técnico de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus

Sin embargo, la polémica no faltó, pues tras la reiteradas repeticiones no se hace visible con claridad la supuesta mano del argentino, quien de no haber sido por el VAR se hubiera mandado un nuevo golazo.

Vea el gol anulado de Lionel Messi: