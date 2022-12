En abril, fútbol mil: un mes lleno de partidos para disfrutar

Presentamos los principales compromisos que no se puede perder de la Liga de Campeones, Liga Águila, Copa Libertadores, Liga de Europa, entre otros torneos en todo el mundo.

Martes 4 de abril

Partido de ida de la Recopa Suramericana: Chapecoense vs. Atlético Nacional

Miércoles 5 de abril

Liga Águila (partido aplazado fecha 6): Rionegro Águilas vs. Huila

Copa Suramericana: Everton vs. Patriotas

Viernes 7 de abril

Liga Águila: inicia la fecha 12 con los juegos Once Caldas vs. Jaguares y Millonarios vs. Nacional

Sábado 8 de abril

Liga Águila. Fecha 12: Envigado vs. Alianza Petrolera, Tigres vs. Junior, Cali vs. Rionegro Águilas y Medellín vs. Bucaramanga

Domingo 9 de abril

Liga Águila. Fecha 12: Huila vs. América, Patriotas vs. Tolima, Cortuluá vs. La Equidad y Pasto vs. Santa Fe

Martes 11 de abril

Liga de Campeones (ida de los cuartos de final): Dortmund vs. Mónaco y Juventus vs. Barcelona

Miércoles 12 de abril

Liga de Campeones (ida de los cuartos de final): Atlético de Madrid vs. Leicester y Bayern Múnich vs. Real Madrid

Jueves 13 de abril

Liga de Europa (ida de los cuartos de final): Anderlecht vs. Manchester United y Ajax vs. Schalke 04

Copa Libertadores (fecha 2 de la fase de grupos): Emelec vs. Medellín y Nacional vs. Botafogo

Sábado 15 de abril

Liga Águila (fecha 13): Jaguares vs. Cortuluá, Tolima vs. Cali, Santa Fe vs. Bucaramanga y Pasto vs. Millonarios

Domingo 16 de abril

Liga Águila (fecha 13): La Equidad vs. Tigres, Alianza Petrolera vs. Huila, América vs. Once Caldas, Rionegro Águilas vs. Medellín y Nacional vs. Envigado

Martes 18 de abril

Liga Águila (fecha 13): Junior vs. Patriotas

Liga de Campeones (vuelta de los cuartos de final): Leicester vs. Atlético y Real Madrid vs. Bayern Múnich

Miércoles 19 de abril

Liga de Campeones (vuelta de los cuartos de final): Mónaco vs. Dortmund y Barcelona vs. Juventus

Copa Libertadores (fecha 3 de la fase de grupos): Estudiantes vs. Nacional y Santa Fe vs. Santos

Jueves 20 de abril

Copa Libertadores (fecha 3 de la fase de grupos): Medellín vs. Melgar

Sábado 22 y domingo 23 de Abril

Liga Águila (fecha 14): horarios por definir

Miércoles 26 de abril

Copa Libertadores (fecha 4 de la fase de grupos): Melgar vs. Medellín

Sábado 29 y domingo 30 de abril

Liga Águila (fecha 15): horarios por definir