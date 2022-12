En el Ajax, todo es confianza: “Eliminamos a Juventus y Real, ya no tenemos miedo a ningún equipo”

André Onana, arquero del equipo holandés, aseguró que están confiando en su buen momento para seguir sorprendiendo en la Champions League, competición en la que en las semifinales se enfrentarán al Tottenham.

"Después de haber ganado al Real Madrid y a la Juventus, ya no tienes miedo de ningún equipo", señaló a la ‘AFP’ André Onana, el portero camerunés del Ajax, antes de jugar con el Tottenham la ida de semifinales de Champions, el martes en Londres.

Aunque el arquero de 23 años rechaza comparar su equipo con el legendario grupo que ganó la Copa de Europa en 1995, sí confía en lograr un triplete Champions-Copa-Campeonato, "algo magnífico", que no logra el gigante holandés desde 1972 y la época de Johan Cruyff.

Pregunta: ¿Imaginaba un recorrido así al comenzar la temporada en julio, en la segunda ronda preliminar de la Champions?

Respuesta: "Para ser honesto no. Es mi primera temporada en la Liga de Campeones y cuando nos clasificamos para la fase de grupos ya fue 'Wow'. Nos dijimos: 'Tenemos seis partidos, veremos si podemos entrar en la Liga Europa'. Pasado el tiempo y con los resultados, seguimos creyendo. Pero por el momento no hemos hecho nada, tenemos dos partidos difíciles contra el Tottenham. Debemos prepararnos y demostrar que estamos a la altura".

P: Han conquistado al planeta fútbol. ¿Cómo digieren todos los elogios?

R: "Para nosotros es algo normal, es la filosofía del club y es importante para nosotros ser fieles. Tenemos que controlar el juego, tener la posesión y gestionar bien las transiciones. Está claro que los espectadores sienten placer al vernos, nosotros también jugando (sonrisa)".

P: Eliminaron al Real Madrid, vigente triple campeón, y a la Juventus de Cristiano Ronaldo en cuartos. Además de la filosofía, ¿cuál es su secreto?

R: "(Carcajadas). Con un poco de suerte, podemos alcanzar lo imposible. Tenemos que subrayar el trabajo de este maravilloso colectivo. Actualmente estamos recogiendo los frutos. No hay que olvidar que este equipo jugó la final de la Liga Europa hace dos años. Yo vengo del equipo reserva, como bastantes jugadores; Frenkie (de Jong), Matthijs (de Ligt)... Nos conocemos y nos divertimos. Hemos jugado ante 3.000 personas, hoy lo hacemos frente a 90.000. El fútbol es un mundo inexplicable".

P: Además han tenido la aportación individual de 'cracks' como Dusan Tadic o David Neres.

R: "Para mí ha sido normal, lo vemos todos los días en los entrenamientos. Antes del inicio de los partidos tengo la costumbre de decirle a los chicos: '¡Showtime!'. Tenemos otra cosa que juega a nuestro favor, no tenemos presión, nada que perder".

P: Estaban tan relajados que antes de la vuelta de semifinales en Madrid (triunfo 4-1) se dieron una vuelta por la ciudad de incógnito. ¿Es cierto?

R: "(Risas). Sí, algunos fuimos de compras. Pero al final no tenemos miedo de jugar, de buscar al adversario, tanto en casa como fuera. Sabemos ser fieles a nuestra filosofía, si nos divertimos ante los grandes rivales, el adversario va a recular porque a los grandes jugadores no les gusta correr tras el balón".

P: El Tottenham ha eliminado al Manchester City. ¿Qué les preocupa?

R: "Después de haber batido al Real Madrid y a la Juventus, no tenemos miedo de ningún equipo. Hay que respetar al adversario, que es un muy buen equipo. Tiene muy buenos jugadores sobre todo a la contra nos pueden crear problemas. Debemos gestionar estas situaciones".

P: ¿Qué les inspira la comparación con el Ajax que ganó la Copa de Europa en 1995, también plagado de jóvenes talentosos?

R: "¡Nos dicen eso todo el tiempo! Pero la mayoría de nuestro equipo no había nacido en 1995, por lo que no puedo hablar de un equipo que no vi jugar (risas)".

