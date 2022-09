Champions League 2022-2023: En Nápoles están listos para hacer su trabajo y marcar a Luis Díaz

Nápoles recibe este miércoles 7 de septiembre al Liverpool, en donde milita el colombiano Luis Díaz, en el inicio de la Champions League 2022-2023 para ambos clubes. Previo al juego por el grupo A del torneo más importante del 'viejo continente', el cuadro italiano compareció en rueda de prensa y allí hablaron de cómo se imaginan el partido frente a los dirigidos por el alemán Jurgen Klopp.

Uno de los encargados de hablar ante los medios de comunicación fue el capitán napolitano, Giovanni Di Lorenzo. El defensor, de 29 años, dejó claro que el cuadro de Anfield tiene grandes futbolistas, entre ellos el extremo guajiro Luis Díaz, y que deben estar atentos. No obstante, cuando fue consultado si el DT Luciano Spaletti les pidió alguna marcación especial para el número '23' y compañía dijo lo siguiente:

Publicidad

"El técnico no me pidió algo en particular, sino hacer lo mismo que hacemos siempre, no cambiar la idea de juego”, sostuvo el central napolitano.

Y sobre lo mismo complementó: "Tienen un montón de jugadores top con grandes individualidades, tenemos que tener cuidado en defensa. Tenemos que defender como un equipo, desde los delanteros hasta el arquero. Es muy importante tener el balance entre defensa y ataque, la idea es no tomar riesgos. Hay que estar concentrados cuando ellos tengan el balón, sabemos que tienen jugadores que pueden hacer daño en cualquier momento si te descuidas por un momento”.

Giovanni Di Lorenzo, defensor y capitán del Nápoles.

Getty Images

Publicidad



Pese a todo, Giovanni Di Lorenzo confía en hacer un buen papel frente al Liverpool. Aseguró que hay ilusión y que esperan en darle una bonita victoria y partido a los hinchas del equipo este miércoles en el estadio Diego Armando Maradona.

"Seremos once como ellos, tenemos dos piernas y dos brazos como ellos. Son un gran equipo pero estoy convencido de que, dada nuestra ilusión, tenemos la posibilidad de ponerles en aprietos", concluyó Di Lorenzo.