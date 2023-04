Entrenador de Inter, previo al duelo con Benfica en Champions: "no saldremos a gestionar la ventaja"

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milan, aseguró este martes que los suyos no saldrán "a gestionar la ventaja" de dos goles cosechada en la ida ante el Benfica de los cuartos de final de la Champions League, sino que lo harán dispuestos a hacer "un gran partido ante un gran adversario".

El combinado 'nerazzurri', que nunca ha perdido contra el Benfica, está a 90 minutos de volver a situarse entre los cuatro mejores, unas semifinales que tiene a tiro después del 2-0 cosechado en Lisboa.

"Es la segunda parte de un partido muy importante y complicado en el que partimos con ventaja. Tendremos que superarlo todos juntos sabiendo que podemos estar entre los cuatro primeros de Europa", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

"Sabemos de nuestra trayectoria en 'Champions' y que en la Serie A no estamos donde queríamos. Ahora la atención se centra en el Benfica, tenemos una ventaja no para gestionarla, sino para hacer un gran partido contra un gran adversario en declive en cuanto a resultados, pero no en cuanto a ocasiones. Contra nosotros y en las otras dos derrotas en liga jugaron en línea con lo que es el Benfica", añadió.

La mala racha del Inter en el campeonato doméstico, en el que no gana desde el 5 de marzo, fuera del top-4, puede condicionar el choque, aunque en anteriores momentos complicados en liga siempre ha respondido en Europa.

"Venimos de una derrota en la liga que nos penalizó, pero eso ya es pasado. El Benfica es un equipo que corre mucho, que cubre muy bien el campo: tendremos que hacerlo menos peligroso porque es un equipo que crea muchas ocasiones", señaló.

El técnico italiano vuelve a estar en el centro de las críticas por el mal momento de su equipo, algo que no parece preocuparle.

"Antes del Barcelona y antes del Oporto hubo los mismos rumores", recordó.

"No es un problema para mí, las críticas me ayudan a trabajar más. Todavía quedan ocho partidos y tenemos margen para la recuperación. Pero tenemos que pensar en el Benfica, porque la semifinal sería un gran logro", apuntó.

Además, comentó la falta de gol de su equipo, condicionada por una falta de acierto del belga Romelu Lukaku, y la importancia que tendrá la posesión en el partido.

"Los delanteros tienen que estar tranquilos, tienen ocasiones y los goles llegarán", dijo el italiano.

"Todavía nos quedan dos entrenamientos que serán muy útiles. La posesión del balón será fundamental, especialmente las salidas desde atrás", sentenció.