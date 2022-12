Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund, es el primer noruego que consigue ser el máximo goleador de la Liga de Campeones , galardón en el que releva al polaco Robert Lewandowski, atacante del Bayern Múnich.

Tras disputarse la final en Oporto entre Manchester City y Chelsea, Haaland se ha proclamado máximo artillero de la 'Champions' 2020/21 con diez dianas, que sumó hasta los octavos de final, en los que se convirtió en el verdugo del Sevilla, al anotar dos tantos en la ida en el Ramón Sánchez Pizjuán y otros dos en la vuelta en el Signal Iduna Park. En cuartos, contra el City, no marcó.

Haaland aventajó en dos dianas al francés Kylian Mbappe (PSG) y en cuatro al español Álvaro Morata (Juventus), al inglés Marcus Rashford (Manchester United), al brasileño Neymar (PSG), al francés Olivier Giroud (Chelsea), al marroquí Youssef En-Nesyri (Sevilla), al egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y al francés Karim Benzema (Real Madrid).

Es la cifra más baja para un máximo goleador de la Liga de Campeones en una temporada desde que en la 2014/15 alcanzaron la decena Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

El pasado año Lewandowski logró quince tantos, en la edición 2018/19 Messi llegó a los 12 y en las tres precedentes Cristiano Ronaldo acumuló, 15, 12 y 16.