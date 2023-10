Erling Haaland y su sequía goleadora en Champions League: a romperla contra el Young Boys

El último gol de Erling Haaland en la Champions League data del 19 de abril de 2022, en la vuelta de los cuartos de final contra el Bayern de Múnich. Fue su tanto número doce en la competición, lo que le valió para ser el máximo anotador de la temporada, sin necesidad de marcar contra el Real Madrid en semifinales ni contra el Inter de Milán.

El éxito del City, gracias al gol de Rodrigo Hernández en la final de Estambul, eclipsó la pequeña sequía de un futbolista que hizo en total 52 goles en 53 partidos, que batió el récord de la Bota de Oro en la Premier League y que fue elegido como mejor jugador de la UEFA la temporada pasada.

Hablar de sequía con unos registro así es cuanto menos osado, pero que Haaland no viera puerta contra el Estrella Roja y contra el RB Leipzig, en los dos primeros encuentros de esta fase de grupos, aumenta a cinco el número de partidos seguidos que Haaland no marca y no es porque no haya tenido ocasiones.

La estadística de los goles esperados (xG), es decir, esa que mide cada disparo con la probabilidad de que acabe en gol, en función de parámetros como la distancia a portería, la posición del esférico y de los rivales, demuestra que Haaland tuvo un 4,5xG en los cinco partidos en los que no ha marcado. Es decir, que en ese período debería haber marcado más de cuatro tantos.

Para entender lo extraño que es esto en un jugador como Haaland conviene centrarse en su xG la temporada pasada. Fue de 42,85, es decir, que basándose en la estadística debería haber marcado 42 o 43 tantos, pero hizo 52. Esta temporada, la 2023-2024, el bajón europeo y en la Premier se nota y ha marcado nueve goles de un xG de 10,67.

Pep Guardiola, técnico del City, explica este cambio de tendencia desde las expectativas. Haaland las superó por mucho el año pasado, en la que debía ser su temporada de adaptación a la Premier, y en cuanto sus números este curso no se han igualado, se critica al noruego.

Erling Haaland, jugador del Manchester City. Foto: AFP

"Las expectativas son muy altas, pero las maneja muy bien. Sabe que podría haber marcado muchos más goles en los primeros nueve partidos de Premier. El triplete ha tenido mucha influencia en nosotros, yo incluido, pero tenemos que estar ahí, cerca, y llegar a los meses final de competición cerca de nuestros rivales para volver a intentarlo", explicó el de Sampedor después de que el City venciera al Brighton & Hove Albion este fin de semana.

Y es que Guardiola entiende que este bajón de Haaland es apenas inapreciable. El noruego sigue siendo el máximo artillero en Inglaterra, con nueve tantos, dos más que Mohamed Salah y Heung-min Son. El City es líder en Europa y está a dos puntos del Tottenham Hotspur en la liga. Sí, el cuartero de títulos es imposible, después de la derrota en la Copa de la Liga contra el Newcastle United, pero eso no quita el sueño a Guardiola, que cuando necesita de verdad los goles de Haaland no es en septiembre ni en octubre, sino cuando la Champions y la Premier estén en juego.

Haaland puede romper su racha este miércoles contra el Young Boys y el próximo lunes asistirá a París para ver cómo a Leo Messi le entregan el Balón de Oro. Le dolerá menos no ver el galardón en sus manos si al menos la psicosis europea ha quedado atrás.