Ernesto Valverde: "cualquier momento es malo para enfrentarse al Chelsea"

El entrenador del Barcelona elogió este lunes al Chelsea en la previa a su enfrentamiento en la ida de octavos de final de la Champions League y aseguró que "cualquier momento es malo" para medirse con el conjunto londinense.

Después de un dubitativo comienzo de año, con dos victorias, cinco empates y tres derrotas, el Chelsea ha sumado dos triunfos al hilo sobre West Brom (3-0) y Hull City (4-0) que les han ayudado a recuperar la moral justo antes del tramo más importante de la campaña, con las eliminatorias de Champions League y FA Cup a la vuelta de la esquina.

"Cualquier momento es malo para enfrentarse al Chelsea. Mantiene las mismas cualidades que tenía el año anterior, y es cierto que este año natural no ha sido tan bueno, pero en los últimos partidos se está rehaciendo. Además, cuenta con jugadores importantes como Hazard, Pedro, Morata o Giroud. Desde el punto de vista táctico es un equipo muy trabajado", destacó Valverde en la rueda de prensa previa al duelo, celebrada en el estadio de Stamford Bridge.

"Ellos tienen una forma de jugar muy marcada y los mecanismos son diferentes, aunque hay clubes en La Liga como el Girona que juegan de forma parecida. Al final cada equipo prolonga en el campo su idea de juego", apuntó el 'Txingurri'.

"Este año los equipos de la Premier League están en un gran estado de forma. Era lo lógico, ya que estos clubes tienen una liga tan potente. Ahora tenemos en cuenta que nos estamos enfrentando al vigente campeón de la Premier", dijo.

El entrenador cacereño aseguró que, por mucho que se hable del 'Iniestazo', los antecedentes "cuentan sólo en la previa del partido" y que el de mañana es un encuentro en el que llevan pensando "durante mucho tiempo" y les "activa mucho".

"Los antecedentes cuentan en la previa del partido, pero no tiene nada que ver con lo que sucederá mañana. Los protagonistas cambian. Que haya esa rivalidad de años pasados es bueno porque hace que el duelo tenga algo más de expectación. Para nosotros es un partido que nos activa mucho y llevamos pensando en él mucho tiempo", insistió Valverde.

Preguntado sobre Lionel Messi y su 'poco acierto' de cara a gol frente a los 'blues' el conjunto del suroeste de Londres es el único al que no le ha marcado-, el técnico declaró que no sabe "si los antecedentes cuentan o no", pero de lo que está seguro es que "el de mañana será un partido diferente".

"No sé si los antecedentes cuentan o no, pero puedo decir que es una eliminatoria muy difícil para todos por el rival que es. Es verdad que Leo no ha tenido suerte en algún partido contra el Chelsea, pero mañana es un encuentro diferente", prosiguió Valverde, que definió a Antonio Conte, cuya continuidad en Londres está en duda, como "uno de los mejores entrenadores del mundo".



"Es uno de los mejores entrenadores del mundo, alguien con un currículum extraordinario. Ganó la Premier League en su primer año e hizo grandes cosas con la Juventus y la selección italiana. Sus equipos son muy trabajados, con sello italiano, y para mí es un reto enfrentarme a un equipo dirigido por él", concluyó Valverde.