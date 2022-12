Ernesto Valverde: “Estamos tocados después de una derrota así, pero tenemos que recuperarnos”

Tras perder por 3-0 contra la Roma y quedar eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones, el entrenador del Barcelona lamentó el mal partido de su equipo en territorio italiano.

"La Roma hizo un gran juego y hay que felicitarles. No hemos sido capaces de meternos dentro del juego", comenzó el técnico su conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Intentamos adelantar un poco las líneas en el segundo tiempo a ver si podíamos crear peligro. Desde el 2-0 estábamos en el filo, pero nunca nos sentimos cómodos en el campo", agregó Valverde.

"Siempre esperas que al final el contrario, cuando juega con tanto riesgo, te va a permitir hacer una jugada de combinación que nos permitiera crear una buena ocasión".

El técnico no rehuyó su responsabilidad: "Cuando pierdes en un partido de estos, siempre piensas en el planteamiento que has hecho. Soy el responsable del equipo, el que hace la alineación, los cambios, y el que plantea la temporada. He repetido la alineación de hace una semana, cuando estuvimos bien ante ellos".

El técnico siguió lamentándose: "A veces te sonríe todo, y otras veces tocan varapalos. Estamos tocados después de una derrota así, pero tenemos que recuperarnos porque nos quedan dos competiciones que queremos ganar".

"Lo siento mucho por nuestra afición", concluyó.