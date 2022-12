Ernesto Valverde no se confía con el empate contra Lyon: "El 0-0 es un resultado peligroso"

El entrenador del Barcelona admitió que la igualdad sin goles obtenida en Francia no garantiza nada de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputará en el Camp Nou.

En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Parc Olympique Lyonnais, el preparador azulgrana lamentó la falta de acierto en un "gran partido" de su equipo.

"No vamos a negar que después del partido que hemos hecho, esperábamos marcar. Es un resultado peligroso, porque luego el que marca fuera de casa tiene otro valor. Esperamos un extraordinario ambiente en nuestro campo, que nos empuje. Hoy hemos hecho un gran partido, vamos a ver el siguiente", señaló.

Vea también: El empate contra el Bayern no emocionó a Jürgen Klopp: "No es un resultado soñado, pero está bien"

En este sentido, Valverde señaló que "dentro del fastidio" acabó "tranquilo" porque su equipo lo intentó "de todas las maneras" y destacó que concedió "muy poco" en defensa.

"El camino que tenemos que seguir es este. Nos vamos con 0-0, tenemos la eliminatoria sin decidir, e intentaremos remontar ahí con nuestra gente", añadió.

Valverde insistió que del partido le gustó "todo", si bien reconoció no "están contentos con el resultado por lo que hemos generado".

Publicidad

Lea también: Todo se resuelve en el Camp Nou: Lyon y Barcelona igualaron 0-0 en la ida de los octavos de Champions

Sobre la sequía como visitante del uruguayo Luis Suárez en la Liga de Campeones, que encadena más de tres años sin ver portería lejos del Camp Nou, Valverde se mostró tranquilo.

"Me preocuparía si no generara ocasiones de gol. Siempre está ahí y, si no las tiene, las genera para los compañeros. Sé que es infalible, porque siempre va a aparecer", destacó.

También defendió el cambio de Coutinho por Dembélé en el segundo tiempo, dos jugadores a los que elogió. "Los esfuerzos de Dembélé son potentes, viene de jugar un partido el sábado. He pensado que hoy era un buen momento para ponerle. He metido a un jugador de refresco, y Coutinho ha estado muy bien", sentenció.