“Estoy feliz por haber jugado el primer partido en una competición grande”: James Rodríguez

El volante colombiano fue titular en el juego que ganó Bayern Múnich este martes por 3-0 sobre Anderlecht, en el inicio de la Champions League.

“Es el primer partido, poco a poco me pondré bien”: James Rodríguez El futbolista cafetero tuvo un buen desempeño en el juego disputado en el Allianz Arena, ante unos 70 mil espectadores que llegaron a ver el encuentro.

“Yo me siento cómodo por izquierda, por derecha, en el medio, en donde quiera Carlo (Ancelotti) voy a estar bien, me he sentido cómodo, hicimos un buen partido”, dijo el colombiano en declaraciones para ‘Balón Dividido’ de ‘Espn2’.

Preguntado por su adaptación con el idioma alemán, James indicó que “poco a poco voy hablando más, me entiendo con los que hablan español y con los que hablan un poquito de francés”.