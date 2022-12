Fabinho: "Esta noche no hay cansancio, hay que celebrarlo porque es de locos"

El centrocampista brasileño del Liverpool, dijo este sábado, después de ganar la Liga de Campeones, que celebrará el título que ganó al Tottenham y calificó la victoria como algo soñado.

El medio sudamericano se mostró satisfecho por la temporada que ha completado en el equipo dirigido por Jürgen Klopp y declaró que la victoria en la máxima competición continental es la guinda al gran curso del Liverpool.

"Para mí, personalmente, mi primera temporada, conquistar esto es increíble. Desde que entramos a calentar el ambiente fue increíble. Estaban esperando esta conquista hace mucho tiempo. Es para nosotros, por nuestro esfuerzo, pero también para la afición, que nos acompañó en cada partido toda la temporada", dijo.

"No ha sido fácil. Antes de este partido hablé con mi mujer y mis padres y nos acordamos de tiempos anteriores, de Brasil. Me acuerdo de mis padres, de mis hermanas, de mi mujer. La medalla no pesa. Es perfecta. Esta noche no hay cansancio, hay que celebrarlo porque es de locos", concluyó en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

