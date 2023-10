Federico Valverde "se siente mejor que nunca" previo a enfrentar al Nápoles, por Champions League

El uruguayo Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, declaró que se siente "mejor que nunca" con el nuevo sistema que implementa su técnico, Carlo Ancelotti, en el equipo blanco, que este martes se mide al Nápoles en la Liga de Campeones.

"Me siento mejor que nunca y jugar cada partido demuestra que estoy haciéndolo bien. Cuando juegas con un 4-3-3 toda la vida, pues ahora tienes que adaptarte, con un entrenador así tienes que escucharle", destacó. El uruguayo, que llega al duelo tras alcanzar 100 triunfos en Liga, manifestó que es "muy importante seguir por la senda de la victoria en 'Champions' contra un rival histórico".

"Estamos ilusionados, con ganas de que llegue mañana y de seguir ganando e irnos a la selección con buenas sensaciones", añadió.

Valverde comentó cómo se encuentra tras sus problemas personales recientes. "En lo personal, más que nada, fueron momentos duros con mi mujer, momentos que no se los deseo nadie y que no son bonitos de pasar. Son cosa de la vida, obstáculos, y hay que ser positivo. Intenté centrarme en el fútbol, en el Mundial, que no fue de la mejor manera; y en el Real Madrid, que ganamos la Copa y fue un cierre muy bonito y que me hizo olvidar todo. La noticia cambió y me hizo olvidar un poco todo, madurar. Hay que estar junto con la familia, que eso te da el plus para seguir", explicó.

Publicidad

También habló de la situación del croata Luka Modric, con menos peso en el equipo que la temporada pasada, pero al que ve "como siempre".

"Luka es el mismo de siempre. Para mí es un referente en el vestuario y lo sigue siendo pese a los minutos que no tenga o necesite. No ha puesto una mala cara y eso habla muy bien de él. Ha sido lo más competitivo que he visto, es un guerrero, es de admirar. Sigue marcando historia en el fútbol para todos y para los jóvenes que nos alimentamos de él. Hay que seguir aprendiendo y disfrutarlo hasta el final", valoró.

Valverde recordó cuando se incorporó a la primera plantilla del Real Madrid: "Desde el primer día era increíble. Estaban Casemiro, Luka, Toni (Kroos) e Isco. Me pareció el mejor centro del campo de la historia. He tratado de aprender de cada uno de ellos".

Publicidad

"Al final", agregó, "cuando estás en el día a día intentas mirarlos, tienes que escucharlos para seguir creciendo. Tuve la oportunidad de vivirlo con Casemiro, que me ayudó con códigos y fútbol. Es muy difícil jugar aquí, tengo que disfrutarlo valorarlo y a los jóvenes intentar demostrarle lo mismo que me demostraron cuando llegué".

"Ahora somos todos jugadores con diferentes características, cada uno hace una cosa y eso nos hace mejores y crecer como futbolistas. Es una competición muy sana que hace crecer al club. Podemos ser, no te digo invencibles, pero muy difíciles de ganar", añadió.

Sobre la figura del inglés Jude Bellingham, al que elevó a la categoría de futuro capitán.

"Los jugadores destinados a marcar una época tienen las características que tiene Jude. Llegar a un equipo tan joven pese a haber jugado en un equipo de nivel es difícil. El Real Madrid es otro nivel y llegó de buena forma, lo afrontó de una increíble manera y parece un jugador muy maduro. Sabemos el gran jugador que es y como persona también es especial, es muy buen compaero con la cabeza bien amueblada y seguro con un círculo que le habla bien. Puede llegar a ser un capitán que marque una época en el Real Madrid", reflexionó.

Publicidad

Aunque reconoció que también le gustaría ser capitán: "Sí, obviamente. Es un sueño poder ser esa imagen ese ejemplo y ser ese espejo que hoy son Carvajal, Modric o Kroos. Intentamos sacarle el mayor fruto y me encantaría serlo. Lo fui con Uruguay y fue de lo mejor mi vida".