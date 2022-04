¿Feliz y enojado? Thomas Tuchel y su particular frase tras caída de Chelsea en Champions League

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, se mostró “decepcionado” por haber caído en cuartos de final frente al Real Madrid (2-3 en la vuelta y 5-4 en el global) pero a la vez “orgulloso” por el rendimiento dado por su equipo, al que le faltó la “suerte”.

¿Qué dijo Thomas Tuchel tras la eliminación del Chelsea, en la Champions League?

“No hay lamentaciones. Es una derrota que puedes asumir con orgullo, son cosas del deporte. Estoy decepcionado y orgulloso. Merecíamos pasar a la siguiente etapa. Desafortunadamente, no tuvimos suerte. En general, tuvimos uno, dos, tres grandes errores, son cosas que pasan, pero hoy simplemente fue mala suerte”, dijo en rueda de prensa tras el encuentro.

“Los jugadores ejecutaron el plan. Nunca tuvieron miedo a jugar. El crédito va para los jugadores porque tuvieron mucha personalidad con y sin balón y mostraron su calidad y la forma correcta de hacer las cosas; como la reacción que tuvimos unos días antes contra el Southampton (0-6). Gestionar la cantidad de partidos que hemos tenido últimamente no ha sido fácil”, continuó.

Un Tuchel que se mostró muy crítico con el árbitro. Primero por el gol anulado a Marcos Alonso en el minuto 63, que hubiese sido el 0-3, y más tarde por su actitud con el italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid.

“No he visto el gol, pero estoy muy decepcionado porque el árbitro no fue a verlo por sí mismo. Debería ser el jefe y no tomar decisiones en función de alguien sentado en una silla que está solo en una sala”, comentó.

Además, deslizó que su decisión de anular el gol de Marcos Alonso estuvo influenciada por el rival y por el ambiente: “Cuando juegas contra el Real Madrid, quizá no esperas que todo el mundo tenga el coraje para tomar decisiones en su contra”.

“Estoy decepcionado con el árbitro porque pasó un buen rato con Carlo. Cuando he ido a verle y decirle ‘gracias’ tras el partido, él estaba sonriendo y riendo, sonriendo y riendo… con el entrenador rival. Creo que después del pitido final es un mal momento para hacer eso, después de que un equipo haya dado todo de su corazón en 126 minutos. Cuando tu vas y ves eso… es un mal momento para hacerlo. Se lo dije”, declaró.

“También esperaba más minutos de añadido al final, no hubo tiempo neto de juego en la segunda parte de la prórroga… quizá es mucho pedir. No tuvimos la suficiente suerte”, concluyó.