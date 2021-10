Frank Castañeda: "Ganar en el Santiago Bernabéu es el título más importante de mi carrera"

El Sheriff Tiraspol, de la región moldava de Transnistria, autoproclamada independiente en 1990, se ha convertido en la sorpresa de la actual Liga de Campeones. Y su capitán, el colombiano Frank Castañeda, en una entrevista a la AFP, afirma tener esperanzas de pasar a octavos.

"Lo vemos posible", afirma cuando se le pregunta si su equipo puede superar la fase de grupos, aunque "sabemos que seguimos siendo el Sheriff, el club pequeño de esta gran competición", añade con humildad.

El Sheriff lidera el Grupo D, delante de Real Madrid, Inter y Shakhtar Donetsk, tras dos fechas, después de haber ganado a los ucranianos en casa y a los españoles en el Bernabéu.

"Ganar en el Bernabéu es el título más importante de mi carrera", afirma.

El delantero de 27 años arribó en 2017 a Europa, al Senica eslovaco, tras destacar en el Orsomarso, de la Serie B de su país.

Ahora cumple su segunda campaña en el Sheriff, donde fue máximo goleador de la liga moldava (28 tantos) la pasada temporada. Contra el Inter, el martes, buscará su primer gol en Champions.

P: ¿En qué se basa el éxito del Sheriff?

R: En el trabajo diario, en que dentro de la cancha nos compenetramos muy bien. Cuando un compañero se equivoca, está otro para corregir. Esa es la clave, la unión que tenemos. Muchas veces en la historia del fútbol sucede esto. Un equipo pequeño cuando tiene jugadores con mucha unión, cuando dentro del camerino hay compañerismo, suceden grandes cosas. Es lo que está pasando con nosotros.

P: ¿La victoria contra Real Madrid es el momento más importante de su vida deportiva?

R: Creo que ha sido el partido más importante de mi vida. Ganarle al Real Madrid en el Bernabéu lo han conseguido pocos colombianos. Creo que solo tres, entre ellos mi compañero Danilo (Arboleda) y yo. Hacerlo en Champions lo hace más especial. Creo que es el título más importante de mi carrera. Ha tenido un gran eco en todo el mundo. Y más habiendo ganado siendo capitán. Mucha gente se pregunta y me pregunta por las redes sociales cómo se hace para ser capitán de un equipo donde no eres de ese país, donde eres extranjero. Todo ese trabajo que venimos haciendo como grupo nos hace vivir este lindo momento.

P: ¿Qué sintió los minutos posteriores a su sorpresiva victoria en el Bernabéu?

R: Son bastantes cosas las que te pasan por la cabeza. Recordaba muchas puertas que se me cerraron en el pasado, cuando vas persiguiendo ese sueño de llegar a profesional. Recordaba todos esos momentos difíciles que me tocó pasar, para llegar a este momento. También momentos familiares difíciles. Me acordaba del camino duro que me tocó atravesar para llegar a ese partido. Había muchos sentimientos encontrados, pero estaba disfrutándolos porque sabía que me lo merecía, por el trabajo tan duro que había tenido que realizar para llegar hasta donde estaba. El rival tuvo muchas opciones, pero ganamos. Sea como sea, ganamos. Al dejar el estadio, en el bus, me decía que lo que acabábamos de hacer es muy grande.

P: ¿Cuáles fueron esos momentos familiares difíciles?

R: Cuando salí hacia Europa, en los meses antes de viajar, le habían descubierto un cáncer en un seno a mi mamá. Había empezado su tratamiento. Son momentos duros. Uno, como hijo, no quiere ver sufrir a su madre, el ser más preciado de la vida de uno. Me tocó irme y dejarla con esa enfermedad. Sabía que me iba, pero que Dios me la iba a sanar. Me iba a trabajar por ellos (sus padres), para que pudieran estar bien también. Gracias a Dios mi madre hoy está sana. Ha valido la pena el esfuerzo de todos estos años para verlos a ellos bien.

P: ¿Puede llegar otra sorpresa en San Siro contra el Inter?

R: Es cuestión de creer en nuestro trabajo, en nosotros, seguir con la misma humildad. No nos creemos más que nadie. Sabemos que seguimos siendo el Sheriff, el club pequeño de esta gran competición, pero tenemos hambre de mostrar nuestro potencial. Con esa intención iremos, para demostrar que podemos ganar, que podemos hacer grandes partidos. Esto es fútbol y todo puede pasar. Ayer ganaste y mañana puedes perder. El resultado no nos preocupa, lo que queremos es tener una gran vivencia y demostrar nuestro talento.

P: ¿Es posible la hazaña de pasar a octavos en Champions?

R: Sí, lo vemos posible. Está en nosotros, en hacer buenos partidos y tratar de sumar el mayor número de puntos. Pero no podemos olvidar que estamos jugando contra equipos muy grandes, que en cualquier momento te liquidan, por lo que debemos estar muy concentrados. Está en nosotros seguir aprovechando cada oportunidad. Esperemos que podamos clasificar.