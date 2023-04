Frank Lampard confía en la remontada con Real Madrid: "La puerta está abierta y depende de nosotros"

El inglés Frank Lampard, entrenador del Chelsea, consideró que tiene "que creer en que" tienen "posibilidades" de darla la vuelta a la eliminatoria tras perder contra el Real Madrid (2-0) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Es un gran reto. Un equipo de gran calidad como el Real Madrid, pero la puerta está abierta y depende de nosotros. Es una emoción mixta en relación con el partido. Con 11 jugadores estábamos en el partido y pudimos haberlo hecho mejor, pero hay cosas que trabajar porque han habido oportunidades que no hemos aprovechado", dijo en rueda de prensa.

"Luego, con 10 jugadores, les dimos muchas oportunidades. Tenemos que creer, yo tengo que ser el primero en creer que tenemos posibilidades", continuó.

"Si no piensas que puedes ganar en un partido así... los aficionados van a ir a apoyarnos. Ahora queremos demostrar cosas y cambiar la historia. Hay que tener una urgencia extra en ese partido" añadió.

Un Lampard que ponderó a Vinicius y defendió al inglés Raheem terling y al portugués Joao Félix al considerar que tuvieron un partido "difícil".

"Vinícius es un gran peligro para cualquier equipo. La amarilla tan pronto nos ha puesto nerviosos y es difícil controlar a este jugador. Con el sistema de cinco queríamos controlar el partido, y podríamos haberlo hecho mejor", consideró.

"De Sterling y Joao ha sido difícil. Han tenido que trabajar mucho a nivel defensivo. Joao tiene mucho talento, como Sterling, y no estoy para comentar mucho lo que ha sucedido", aseguró.

Además, quiso restar importancia a la ausencia de gol de su equipo, que lleva cuatro partidos seguidos sin ver portería, la peor racha del Chelsea desde 1993.

"Mi primer pensamiento es trabajar en los entrenamientos. Hay que tener confianza, individual y de grupo. Si trabajas algo puede cambiar. Hay que seguir haciéndolo. Los jugadores quieren marcar y a veces solo necesitan confianza y apoyo", declaró.

Un Lampard que criticó el rendimiento defensivo de su equipo con un jugador menos.

"No ha sido un tema táctico, ha sido un tema de no estar centrados en el momento. Si se ve el gol, no estábamos dónde teníamos que estar. Hay que controlar lo básico. Es una decepción porque el Real Madrid ha tenido muchas ocasiones cuando nos quedamos con 10 jugadores y no debió ser así", dijo.

Por último, habló sobre su futuro en el club.

"No lo sé. No creo que un partido vaya a cambiar mi futuro. Yo estoy aquí hasta final de temporada y lo entiendo perfectamente. No pienso en mayo o junio y sí en lo que puedo controlar ahora", comentó.