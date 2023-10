"Fue un gol a lo Jude Bellingham, no a lo 'Maradoniano'", sobre la anotación en Champions League

Jude

Bellingham fue uno de los jugadores destacados en la victoria del Real Madrid 3-2 contra el Nápoles, por la Champions League. El conjunto de Carlo Ancelotti acumula puntaje perfecto en la Liga de Campeones y se encamina a ser uno de los primeros equipos en pasar los octavos de final.

Tras el triunfo, el delantero inglés dios sus sensaciones:

"(Sobre su gol) estábamos ante un gran equipo en un gran estadio y no ha sido un mal gol. Lo más importante es la victoria y haber contribuido. Estoy muy contento de haberlo hecho. Tres puntos para los chicos y nos pone en una buena posición en el grupo. (gol maradoniano) Es un poco demasiado, ha sido un buen gol, pero por las cosas que he visto en Youtube y en documentales (de Maradona) su calidad era mucho mayor que la mía. Sólo intentaba contribuir a la manera de Jude en lugar de a la de Maradona", comentó el jugador del Real Madrid.

Sumado a esto también mencionó: "En un estadio con una atmósfera como esta es importante ganar y jugar bien. Confío en mis habilidades, pero no sabía que iba a ser tan bueno como ha sido (su inicio con el Real Madrid). Le doy las gracias al staff y a mis compañeros que hacen más fácil que juegue como lo hago. (Vinicius) es increíble, es probablemente el mejor del mundo para mí y uno de los compañeros más talentosos que he tenido. Hace los partidos más fáciles para mí".

Por su parte, Fede Valverde dio sus declaraciones al finalizar el compromiso

Publicidad

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, fue autocrítico pese al triunfo que da el liderato de grupo a su equipo en Nápoles (2-3) y aseguró que tienen plantilla "para jugar mejor" y deben evitar encajar goles en los primeros minutos.

"Ha sido un partido muy bonito, un clima espectacular. Mi primera vez jugando aquí, fue muy lindo y lo importante es que ganamos. Dominamos el primer tiempo, lo tuvimos muy dominado, lamentablemente siempre estamos sufriendo en los primeros minutos, luego el penalti, nos vinimos atrás, pero afortunadamente supimos ganar", valoró.

"El penalti cambió todo y hay que ser autocríticos. El gol nos metió atrás y su gente apretó, pero tenemos equipo para jugar mejor", añadió en Movistar.

Publicidad

Fede Valverde dedicó elogios a la pareja formada por el brasileño Vinícius Junior y el inglés Jude Bellingham, decisivos en la remontada en la primera parte.

"Han hecho un partidazo, lo han demostrado en cada gol. El primero recupera Jude, le da la asisntecia a Vini, que hace un golazo, y el segundo hace magia Jude. Tienen que seguir por este camino, disfrutar, son buenos compañeros", afirmó.

Por último, lamentó que el colegiado no le diese el tanto del triunfo tras su potente disparo que rebotó en el trasvesaño y golpeó en el portero rival.

"Me ha dado un poco de pena porque vi en el marcador que no ponía Valverde y no me lo daban, pero lo importante son los tres puntos. Hay que seguir por este camino trabajando con humildad y máximo esfuerzo", subrayó.