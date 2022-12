Gonzalo Higuaín: "hay cosas muchísimos más importantes en la vida que un meme"

El delantero argentino se erigió como gran figura de Juventus en la serie de octavos de final frente a Tottenham, de Inglaterra. El miércoles marcó uno de los goles de la victoria e hizo la asistencia para el tanto de Dybala.

Gonzalo 'Pipita' Higuaín vive un fenomenal presente con la Juventus y desde ya eso lo celebran en la Selección Argentina, de cara a los juegos preparatorios frente a España e Italia, de la fecha FIFA de marzo.

Y en medio de ese momento, el atacante salió a pasar cuenta de cobro ante sus detractores y críticos, que principalmente lo tienen en la mira desde las redes sociales.

"Hay cosas muchísimos más importantes en la vida que un meme. Es lindo que compañeros y amigos te reconozcan. Yo siempre digo que me quedo con la gente que me quiera de verdad, con las críticas constructivas. Las destructivas me entran por un oído y me salen por el otro", indicó Higuaín.

Yo siempre estuve trabajando en silencio y al margen de las críticas o los elogios para volver. Soy así, me mantengo en la misma línea y no me creo el mejor ni el peor", agregó el 'Pipita' en declaraciones a 'Fox Sports' y reproducidas por el diario 'Olé'.