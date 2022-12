Guardiola enalteció a Tottenham, su rival en Champions: "Son un equipo increíble, no son solo Harry Kane"

El técnico de Manchester City habló en la previa del choque entre los 'citizens' y los 'spurs', por los cuartos de final de la Champions League 2018/2019, que tendrá como detalle principal el estreno del nuevo estadio del equipo londinense en competiciones europeas.

El nuevo y flamante Tottenham Hotspur Stadium, que se estrenará en Europa este martes en la ida de los cuartos de final de la Champions , no afectará al Manchester City, prometió este lunes su entrenador Pep Guardiola.

"El estadio afecta a los espectadores, pero si pensamos en lo que tenemos que hacer en el campo, no nos afecta. Sabemos a qué nos vamos a enfrentar y está en nuestras cabezas cómo lo manejamos. Si queremos avanzar como equipo tenemos que manejarlo", declaró el técnico catalán en la conferencia de prensa oficial previa al duelo.

Tras varios meses de retraso y dos años de obras, los Spurs inauguraron su nuevo estadio, con capacidad para 62.062 espectadores, el pasado miércoles con una victoria contra Crystal Palace.

El Tottenham no ha vuelto a jugar desde entonces, mientras que el City ganó la semifinal de la FA Cup, el sábado contra el Brighton (1-0).

"No sé si estamos frescos. Nunca lo sé antes de un partido", declaró antes de matizar: "Este equipo ha demostrado que está increíblemente concentrado cada tres días, por eso estamos aquí".

Otra noticia positiva para los 'citizens' es la recuperación de su máximo goleador, el argentino Sergio Agüero . "Se siente mejor. Entrenó con el equipo por primera vez y se siente mejor. (Kyle) Walker se siente mejor y (Benjamin) Mendy se recuperó bien. Creo que estarán preparados para mañana".

Sobre su rival, Guardiola espera que los Spurs jueguen agresivos. "Siempre cuando jugamos contra ellos, juegan de esa manera. Si lo hacen, tenemos que intentar hacerlo más. Tal vez jueguen uno contra uno, presionando alto, y nos prepararemos para eso".

No obstante, el técnico recordó que "el Tottenham no es solo Harry Kane, el club es fuerte. Fuerte físicamente en todos los aspectos. Es un equipo increíble. Lo he dicho mil veces sobre ellos".

Junto a Guardiola compareció el delantero Raheem Sterling, uno de los jugadores más en forma del City esta temporada. Su secreto: "Estar en un equipo tan increíble con un gran entrenador, un entorno en el que estoy aprendiendo constantemente. Me animo a mejorar y a no parar nunca. Pep siempre está alerta y nunca te sientes cómodo", cerró el estratega.

