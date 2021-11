Hasta los rivales lo saben: “El Barcelona aún nota la ausencia de Lionel Messi, han perdido fuerza”

El entrenador del Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, aseguró este lunes que el Barcelona aún nota desde el punto de vista psicológico la ausencia del argentino Leo Messi, que milita ahora en el PSG.

"El Barcelona, tanto el equipo como el club, aún notan la ausencia de Messi. Han perdido fuerza desde el punto de vista psicológico", dijo hoy en rueda de prensa en el estadio olímpico de Kiev.

Lucescu se enfrentó a Messi cuando entrenaba al Shakhtar Donetsk, que derrotó en 2004 al equipo catalán (2-0), dirigido entonces por Frank Rijkaard.

"Les he recordado a los jugadores que el Shakhtar batió a un Barça ya con Messi en el campo. Ganamos gracias a una gran entrega", señaló.

A su vez, restó importancia a las bajas de Gerard Piqué y Agüero por lesión.

"Escucho que el Barcelona tiene bajas. El Barça es el Barça y cualquier jugador de su plantilla tiene calidad. La ausencia de uno o dos jugadores no puede cambiar el plan de juego. Mañana juegan Dinamo contra Barça", insistió.

Con respecto al central del equipo blaugrana, destacó que su sustituto es Eric García, quien recordó es un buen futbolista, más joven y el futuro del Barcelona.

"Agüero apenas jugó en las últimas semanas. Su baja no puede ser un problema. Más aún cuando Depay es la principal baza ofensiva del equipo", señaló.

En cuanto al nuevo técnico blaugrana, Sergi Barjuán, consideró que el equipo no puede diferir mucho del dirigido por el holandés Ronaldo Koeman.

"En tres días no puedes cambiar nada. Juegan los mismos. No hay cambios. No pudieron derrotar al Alavés. El nombramiento de Sergi se produjo en una hora", apuntó.

Lucescu, que devolvió al Dinamo a la Liga de Campeones tras cinco años de ausencia, admitió que sus jugadores cometieron "errores garrafales" ante el Bayern y el Barcelona en los dos últimos partidos.

"Después de cinco años de ausencia, caímos en un grupo muy difícil. Eso sí, contra el Benfica en casa jugamos bien y merecimos ganar. Estoy convencido de que mañana haremos un gran partido. Debemos darlo todo para sacar un resultado positivo", resaltó.