Henderson: "No hay nada más grande que una final contra el Real Madrid en Champions League"

Jordan Henderson, capitán del Liverpool, aseguró que no hay nada más grande que jugar una final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

"Hay buen ambiente, por supuesto que estamos decepcionados por lo que ocurrió el domingo, pero estoy muy orgulloso por cómo han competido mis compañeros. Somos muy positivos. Vamos a darlo por última vez todo esta temporada para traer la Champions a Liverpool", explicó Henderson en rueda de prensa.

Publicidad

"No hay nada más grande que una final contra el Madrid. Tenemos que estar al 100% si queremos ganar. No me importa lo que pase después, no quiero pensar si ha sido una buena temporada o no. La concentración está puesta en la Champions", añadió.

Sobre la temporada del Liverpool, Henderson apuntó que no han podido hacer más y que ha sido la campaña en la que más partidos ha jugado en su vida.

"No hemos podido hacer más. Desde el principio tenemos la mentalidad de pelear por todos los títulos, esta temporada no podríamos haber hecho más. Hemos estado a un nivel muy alto y compitiendo por todo hasta el último minuto. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ganar este trofeo", sostuvo Henderson, que esta temporada ya ha ganado la Copa de la Liga y la FA Cup.

Sobre la final de 2018, Henderson manifestó que fue "un momento muy duro" de su carrera. "Perder contra el Real Madrid fue muy duro, pero ahora, mirándolo con perspectiva, fue algo que nos hizo más fuerte. La ganamos al año siguiente.

Publicidad

"Nunca sabes cuál puede ser la última oportunidad de ganar una Champions, por eso la siguiente siempre es la más grande. Nunca sabes lo que va a pasar en el futuro porque las cosas cambian muy rápido en el fútbol", apostilló Henderson.

¿Cuándo es la final de la Champions League?

Este sábado, a partir de las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, Real Madrid y Liverpool se enfrentarán por el título en el Stade de France, en París.