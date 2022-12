Heynckes elogió a James, pero no confirmó su titularidad en el Bayern Múnich vs. Celtic

El equipo alemán tendrá este miércoles, a la 1:45 p.m., una nueva prueba frente al cuadro escocés, en la Champions League. El astro colombiano estaría en el banquillo de suplentes.

El Bayern Múnich tendrá que prescindir este miércoles del español Javi Martínez en su partido contra el Celtic, por la Champions League, por una lesión en el hombro derecho, pero ha recuperado al chileno Arturo Vidal, que volvió a los entrenamientos tras una lesión muscular.

Vidal, que fue baja contra el Friburgo, podría ocupar justamente la posición que ocupó Javi Martínez contra el Friburgo en el medio campo.

Además de Javi Martínez faltarán este miércoles los convalecientes Manuel Neuer, Franck Ribery y Juan Bernat.

El Bayern llega bajo presión al partido contra el Celtic tras perder en la jornada anterior por 3-0 contra el PSG, en un partido que le costó la destitución al ya exentrenador Carlo Ancelotti.

El regreso de Jupp Heynckes al banquillo del Bayern, como sucesor de Ancelotti, ha generado euforia entre los seguidores bávaros, alimentada por la goleada lograda sobre Friburgo en el debut del veterano entrenador.

Y otro de los temas tratados por el DT Heynckes en la conferencia de prensa previa al partido europeo fue el relacionado con el colombiano James Rodríguez.

El entrenador del Bayern tuvo palabras de elogio para referirse a James, aunque no precisó si será titular o no contra los escoceses o si empezará el partido en el banquillo.

"Conozco a James Rodríguez de su tiempo del Monaco y de su época en el Real Madrid, jugó además muy bien en el Mundial. En Colombia es un jugador famoso. Creo que va a aportar mucho al club", dijo Heynckes.

"Logicamente no voy a decir ahora cuál es el equipo que va a empezar mañana (miércoles)", dijo.

No obstante, en días pasados Heynckes había dicho que en estos momentos no pensaban recurrir a las rotaciones por lo que es de esperar que la base del equipo que salte al campo mañana sea el mismo que empezó el duelo contra el Friburgo el sábado, en el que el Bayern se impuso por 5-0.

En ese partido James Rodríguez, que había entrenado sólo el viernes debido a los compromisos con su selección, estuvo todo el tiempo en el banquillo.

"No soy partidario de recurrir a jugadores que tienen secuelas de lesiones. En primer lugar, porque no pueden rendir plenamente y, en segundo lugar, porque pueden volver a lesionarse. Por eso he decidido, tras hablar con los médicos, que Javi no jugará los dos próximos partidos y después veremos", dijo.