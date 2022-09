Hora y dónde ver Atlético de Madrid vs Porto por la Champions League

El Atlético de Madrid ha tenido un inicio de temporada irregular, tras cinco partidos disputados los ‘rojiblancos’ están ubicados en la séptima posición de la Liga de España producto de dos victorias, un empate y una derrota.

El equipo español espera conseguir la constancia necesaria para pelear por todos los títulos que afrontará esta temporada , no solamente en el ámbito local, sino también continental, como lo es la UEFA Champions League.

El estratega argentino del cuadro ‘colchonero’ Diego Pablo Simeone, se refirió a la importancia del encuentro contra el Porto.

‘’Está clarísimo que no es un partido más. Siempre la Champions para nosotros es diferente. Está claro que tenemos un grupo muy regular, entre todos los equipos muy parejo y tendremos que hacer las cosas bien desde el primer partido con nuestra gente y en nuestro estadio, hacernos fuertes e ir creciendo en una competición que es muy compleja, muy difícil, pero siempre es una oportunidad’’

Además el entrenador del 'Aleti' reseñó la actualidad de su equipo. ‘’El equipo está trabajando bien. Hizo una buena pretemporada, el partido de Villarreal fue equilibrado, donde un error nos condenó a perder un partido que podíamos haber empatado o ganado, pero es parte de este juego. Veo bien al equipo, creciendo, con una intención más agresiva e intensa, con más velocidad de juego, con una presión mucho más dinámica que la temporada pasada. Eso depende de los futbolistas y esperamos poder acompañarlos para sacar lo mejor de cada uno de ellos’’.

Finalmente, Simeone resaltó la dificultad que representa enfrentarse al Porto. "En principio, es un equipo como su entrenador, que contagia entusiasmo, ilusión, energía, vitalidad, trabajo... Se ve un equipo muy intenso desde el juego ofensivo y defensivo. Un trabajo colectivo importante en todos sus futbolistas y eso lo hace un equipo muy competitivo".

La actualidad del Porto

Los ‘dragones’ están ubicados terceros en la tabla de la liga lusa, producto de cuatro victorias y una derrota.

Por su parte el técnico del conjunto portugués, Sergio Conceicao, reconoció el proceso que se ha llevado a cabo en el Atlético de Madrid de la mano de Diego Pablo Simeone.

‘’El Atlético siempre es uno de los clubes favoritos en la Champions. Con Simeone siempre ha estado muy cerca de ganar esta competición. Es un club liderado por un exjugador que fue mi compañero. Se nota mucho en la base del equipo lo que yo he podido compartir en mis años con él (ambos fueron campeones de la Serie A con el Lazio en 1999-2000)"

Por último el timonel del Porto aseguró que le gusta la forma de jugar del cuadro ‘rojiblanco’.

‘’Yo no me aburro nada viendo al Atlético de Madrid aburren a otros equipos que quieren siempre elaborar su juego y no son capaces de cambiarlo. Veo un Atleti muy fuerte, muy competitivo. Me gustan estos equipos que viven el juego, sienten que todos los detalles son importantes para ganar y son realistas’’

Equipos probables:

Atlético de Madrid: Jan Oblak - José María Jimenez - Alex Witsel - Reinildo Isnard Mandava - Marcos Llorente - Koke - Geoffrey Kondogbia - Nahuel Molina - Yannik Carrasco - Álvaro Morata - João Félix.

Porto: Diogo Costa - João Mário - Pepe - David Carmo - Zaidu Sanusi - Pepê - Mateus Uribe - Stephen Eustáquio - Otávio - Melhdi - Evanilson.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Hora y donde ver Atlético de Madrid vs Porto

Fecha: miércoles 7 de septiembre de 2022

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Wanda Metroplolitano

Transmisión: STAR + Y FOX SPORTS 2