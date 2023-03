Hora y dónde ver EN VIVO Porto vs Inter, partido de Champions League

Ganador de tres Champions con el Real Madrid, el central de 40 años Pepe conoce bien la receta para llegar lejos en Europa y espera poder aplicarla el martes en la vuelta de octavos ante el Inter, con el Porto buscando remontar el 1-0 adverso sufrido en Italia.

Impecable en Milán hace tres semanas, el internacional portugués con 113 apariciones en la Champions no pudo evitar la derrota de los Dragones, reducidos a diez en el último cuarto de hora de juego.

Físicamente al máximo a pesar de su edad, Pepe es indiscutible liderando la defensa del vigente campeón de Portugal

- Por detrás de Giggs -

Su longevidad se acerca al récord. Si juega contra el Inter el futbolista nacido en Brasil se convertirá, con 40 años y 16 días, en el segundo de campo más veterano en disputar un partido de eliminación directa de la Champions.

Según la empresa de estadísticas Opta, superará al antiguo defensa del Milan Alessandro Costacurta (40 años y dos días) quedando únicamente por delante el legendario atacante galés del Manchester United Ryan Giggs (40 años y 123 días).

Hace un par de semanas, en la víspera de su cambio de década, el técnico del Oporto Sergio Conceiçao habló con cariño de su capitán.

"No lo he dicho lo suficiente, es un atleta excepcional. Estoy contento de que alcance los 40 años con vitalidad, salud y ambición. Si hay un jugador que encarna nuestros fundamentos, es él: Rigor, competencia y ambición todos los días. Todo esto es únicamente posible con una enorme pasión por el fútbol", dijo.

Si el Oporto no logra remontar, Pepe podría disputar su último partido europeo con el equipo portugués, con el que acaba contrato esta temporada.

"Si siento que puedo rivalizar con mis compañeros seré el primero en contactar al presidente y decirle: 'Estoy en condiciones de renovar mi contrato con el Oporto'", dijo en una entrevista con Sport TV, precisando que tomará su decisión al final de temporada.

- Problemas fuera de casa -

El Inter, dirigido por Simone Inzaghi, excompañero de Sergio Conceiçao en la Lazio, tiene problemas fuera de casa. Solo ha ganado una vez lejos de su estadio en 2023.

Desde su triunfo contra el Oporto en la ida, ha tropezado dos veces, en la cancha del Bolonia (1-0) y el viernes en la cancha de La Spezia (2-1), abriendo todavía más el camino al líder Nápoles, del que le separan actualmente 18 puntos.

Pero con un arsenal ofensivo que incluye a Lukaku, Lautaro Martínez, Edin Dzeko y Hakan Çalhanoglu, los Nerazzurri tienen argumentos para buscar la victoria.

Hora y dónde ver EN VIVO Porto vs Inter, partido de Champions League

Fecha: martes 14 de marzo de 2023

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Do Dragao, Portugal

Transmisión: ESPN y Star Plus