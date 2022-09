Hora y dónde ver Nápoles vs. Liverpool EN VIVO, por la Champions League

Este miércoles llegó el ansiado debut para Luis Díaz y toda la plantilla del Liverpool en la edición 2022/2023 de la Champions League . Su primer rival en el máximo torneo de clubes de Europa será el Nápoles , equipo que espera hacerse fuerte en casa y contrarrestar todas las 'embestidas' de los dirigidos por el técnico alemán Jurgen Klopp.

Para este partido que se desarrollará en el estadio Diego Armando Maradona, el conjunto de Anfield Road contará con lo mejor de su nómina, incluido el extremo guajiro Díaz Marulanda, el delantero uruguayo Darwin Núñez, y por supuesto no podía faltar, Mohamed Salah.

Publicidad

Luis Díaz y compañía llegan a su estreno en la Champions League aún sin mostrar su mejor nivel en la actual Premier League, pues sólo suma 9 puntos en seis fechas disputadas. Su más reciente resultado fue un empate a cero goles en el derbi de Merseyside frente al Everton.

¿Cómo llega el Nápoles al duelo de este miércoles?

Por su parte, los conducidos por el entrenador Luciano Spalletti confían en hacer una buena presentación en su casa: el estadio Diego Maradona y darle una alegría a toda la hinchada napolitana.

Publicidad

En las toldas del conjunto italiano reconocen las virtudes de los ingleses, no obstante, saben que son once contra once en el campo de juego y le apostarán a un buen juego para quedarse con los tres puntos en su estreno en el grupo A de la Champions League.

"Seremos once como ellos, tenemos dos piernas y dos brazos como ellos. Son un gran equipo pero estoy convencido de que, dada nuestra ilusión, tenemos la posibilidad de ponerles en aprietos", esas fueron las palabras del capitán y central del Nápoles, Giovanni Di Lorenzo, en conferencia de prensa previo al partido.

Publicidad

El cuadro napolitano es segundo en la Serie A italiana con 11 puntos, luego de cinco jornadas disputadas.

Hora y dónde ver Everton vs Liverpool por la Premier League EN VIVO: