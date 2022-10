Igor Jovicevic, DT del Shakhtar Donetsk: "Los ucranianos no piensan en el fútbol"

El croata Igor Jovicevic, entrenador del Shakhtar Donetsk , envió un mensaje de apoyo y fuerza a Ucrania después de los nuevos bombardeos rusos en ciudades como Kiev, Leópolis y Zaporiyia ocurridos este lunes, que calificó como otra “situación cruel” ocasionada por la guerra y que se da el día antes de su partido frente al Real Madrid y que, por esta, se disputará en Varsovia (Polonia).

“La fatiga es alta por el viaje en autobús a Varsovia. No tienes casi días libres. La preparación no es la misma que tienen los otros, pero tenemos que ser fuertes y mostrarle al mundo que somos jóvenes, pero con ambición. Es una situación cruel, no es sólo fútbol, hablamos de la vida. Necesitamos ayuda para terminar con esta guerra”, dijo en rueda de prensa.

“A veces no hay que decir mucho, con una palmadita o una mirada estamos unidos. Estamos todos juntos en esta desgracia. Los jugadores tienen su familia allí, los he visto cabizbajos en el desayuno, pero tenemos que motivarnos. Tendremos que encontrar las fuerzas para superarlo, porque cuando empiece el partido, por desgracia, nadie se va a acordar de la gente. Eso es el fútbol, añadió.

Un Jovicevic que aseguró que darán todo para ganar al Real Madrid e intentar así aliviar en la medida de lo posible el dolor a los ucranianos.

“Todo nuestro apoyo a los ucranianos. Las familias de mis jugadores están allí. Tenemos la responsabilidad de ser fuertes mañana (martes), también por ellos”, comentó.

Además, no quiso entrar a valorar si se su próximo compromiso de liga, que sí de está disputando en algunas ciudades de Ucrania, mientras que sus partidos como locales en Champions los tienen que disputar en Varsovia, se suspenderá tras los últimos bombardeos.

“Ahora los ucranianos no piensan en el fútbol. Nosotros estamos pensando en el Madrid, para jugar muy bien por todos los ucranianos”, comentó.

Un partido frente al Real Madrid para el que tiene claro cuál es el plan a seguir: “Esperemos que no estén en su mejor nivel. Seremos más atrevidos en ataque y queremos tener menos errores en el centro del campo, porque ellos son muy peligrosos en transición, con espacios. Queremos ser nosotros mismos, como solemos jugar y como mostramos que pudimos hacer en la segunda parte del Bernabéu”, dijo el timonel del Shakhtar Donetsk.