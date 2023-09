No, gracias.

Ivan Provedel, arquero de la Lazio, tras su agónico gol en Champions: "todavía no me he dado cuenta" El arquero de la Lazio, Ivan Provedel, fue la figura del encuentro luego de marcar el gol que permitió a las 'águilas' empatar 1-1 con el Atlético de Madrid. "Esta noche estoy disfrutando". aseguró.