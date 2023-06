Jack Grealish se rindió a Pep Guardiola: "Es un genio, le he dado las gracias por tener fe en mí"

Jack Grealish, atacante del Manchester City, manifestó, entre lágrimas, que Pep Guardiola es "un genio" y le agradeció la fe que ha puesto en él en estos dos años.

"Para esto he trabajado durante toda mi vida. He jugado horrible, pero hemos ganado", dijo Grealish en 'BT Sport' sin poder parar de llorar.

"Ganar un triplete con estos jugadores es tan especial... Ver a mi familia en el público me pone muy emocionado", añadió el atacante inglés, que no se olvidó de Guardiola.

"Es un genio. Me he ido a hablar con él y a darle las gracias, porque ha puesto mucha fe en mí, pagando muchos millones hace dos años y el año pasado jugué como una miexxx, pero siguió confiando en mí".

Manchester City y un festejo de gol en la final de la Champions League contra el Inter. FRANCK FIFE/AFP

Publicidad

Otras declaraciones de los futbolistas del Manchester City

Por su parte, Ilkay Gundogan, centrocampista del conjunto 'ciudadano', afirmó que esta noche han "hecho historia" y que este equipo está hecho para jugar bajo presión.

El centrocampista, que termina contrato este mes con el City y no habló de su futuro, hizo declaraciones en 'BT Sport' tras conquistar la Liga de Campeones contra el Inter de Milán y completar el triplete.

Publicidad

"Es una noche increíble. Estamos muy felices, es difícil ponerle palabras a esto. Hoy hemos hecho historia", dijo Gundogan.

"Es una final de la Champions, estaba claro que iba a ser difícil para los dos equipos. Empezamos algo nerviosos y sabíamos que teníamos que mejorar en la segunda", señaló el futbolista alemán de origen turco al medio anteriormente mencionado.

A renglón seguido, el deportistas de las filas del Manchester City agregó que "sabíamos que todo el mundo iba a hablar del triplete y la presión estaba ahí, pero este equipo está hecho para manejar esa presión y es lo que hemos hecho esta noche", destacó.

De otro lado, esto fue lo que expresó Rodri, el autor del gol contra el Inter de Milán, en Estambul.

Publicidad

"Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble", dijo el español.