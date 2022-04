Jan Oblak: "Una pena porque firmamos un gran partido e hicimos todo lo posible para marcar y ganar"

Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, destacó este miércoles que su equipo hizo "todo para marcar y ganar" al Manchester City en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones (0-0), remarcó que su conjunto ha tenido "más ocasiones" que su adversario en el global de los dos encuentros y apuntó que la tangana de los últimos minutos le vino bien a su oponente porque así "perdió tiempo".

"Una pena. Creo que hemos hecho un gran partido y un gran esfuerzo. Hemos merecido más. Es una pena. Estamos decepcionados, pero creo que hemos hecho todo para marcar y ganar el partido. Nadie puede reprochar nada, porque todo el mundo ha dado todo de sí mismo. Al final, no ha salido. Ha faltado un poco de suerte para marcar algún gol, pero esto es fútbol. Si jugamos como hoy y nos dejamos todo en el campo, seguro que los resultados van a ser mejores de lo que han sido en esta temporada", declaró en 'Movistar'.

Publicidad

"El primer partido ellos fueron mejores y en el segundo nosotros. Si juntas los dos partidos, hemos tenido más ocasiones nosotros, pero el City ha pasado. Hemos hecho todo lo que pudimos, pero al final no ha sido suficiente para pasar a semis", continuó Oblak, que no vio "nada" en la tangana de los últimos minutos y no sabe qué ha pasado.

"El árbitro lo que ha dicho es que Felipe se ha peleado con otros. Pero a Felipe lo he visto fuera. Un partido tenso se puede convertir en algo así. Todo empezó con el árbitro y al final se complicó para todos, entró gente desde el banquillo, normal que haya empujones, palabras malas, pero es la tensión del partido. Al City le ha venido bien. Así han perdido un poco de tiempo. Y a nosotros nos lo quitaron", explicó.

Publicidad

"En el túnel no he visto nada", contó respecto a una supuesta bronca camino del vestuario al término del choque. "He estado fuera agradeciendo a la gente, porque al final el ambiente y los ánimos desde la grada son increíbles. Es una pena que se ha escapado la Champions en este año, pero el ambiente ha sido increíble. No ha ayudado muchísimo", dijo.

¿Cómo se jugarán las semifinales de la Champions League?

Liverpool, que eliminó a Benfica, enfrentará a Villarreal, quien dejó en el camino al Bayern Múnich. En la otra llave, que se 'roba' las miradas', Real Madrid jugará contra Manchester City.

Publicidad