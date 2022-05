Jerzy Dudek: "Si vence al Real Madrid en Champions League, será el mejor Liverpool de la historia"

El Liverpool de Luis Díaz enfrentará este sábado al Real Madrid, en la final de la UEFA Champions League 2021-2022. Los dirigidos por Jurgen Klopp irán por su séptimo título en la competencia, mientras que el equipo del entrenador italiano Carlo Ancelotti, buscará su décima cuarto.

En 'los reds', el colombiano Luis Díaz se ha venido afianzando en la nómina titular, haciendo una gran campaña en su primer semestre con el club de Anfield.

Publicidad

Para hablar del encuentro por el título de la Liga de Campeones de Europa, 'Gol Caracol' habló con uno de los vencedores de la Champions League 2005 con el Liverpool, el exarquero polaco Jerzy Dudek.

¿Cómo ve la final de la Champions League?, ¿cree qué hay algún favorito?

"No creo que haya un equipo favorito para la final, ambos equipos son muy fuertes históricamente. A Liverpool le gusta ser dominante, ellos crean chances, les gusta tener el balón, buscan los espacios entre líneas. Veo diferentes características en el Real Madrid de esta temporada, con sus famosos juegos contra Paris Saint Germain, Chelsea y Manchester City. Ellos no necesitan tener la pelota, controlan el mediocampo con su grandes volantes, Luka Modric, Casemiro y Toni Kroos. También tienen buenos extremos, como el Liverpool con Luis Díaz, Sadio Mané y Mohamed Salah, Vinícius Junior y Rodrygo. Tienen a Karim Benzema que siempre aparece en momentos difíciles. Creo que es un 50 a 50 en favoritismo, para este partido".

¿Cuál equipo cree que llega mejor a la final?

"La manera en la que el Real Madrid llegó a la final es fabulosa, pasaron por dificultades en todos sus partidos desde octavos de final, pero supieron sobreponerse, mostrando carácter. Las tres remontadas son la mejor forma de alcanzar el partido definitivo. No recuerdo un equipo en la historia de la Champions League que haya llegado a la final así. Creo que el Liverpool sabe que tiene que ganar en los primeros 90 minutos, porque el Real Madrid puede ‘matarte’ si tú no lo matas, esa es la razón por la que ellos están en la final".

¿Qué piensa de Jurgen Klopp?

"Es la persona correcta en el lugar correcto. Cuando Liverpool no continuó con Brendan Rodgers, y estaba buscando un nuevo entrenador, dije que quería alguien con el estilo de Klopp. Creo que tomaron una decisión correcta, él había estado algunos años con el Borussia Dortmund, que tiene una esencia parecida. Los alemanes son un club muy social, saben cómo trabajar con la gente, con una gran hinchada. Ahora, en Liverpool, es fantástico como transformó el equipo. Todos creen que el grupo puede ganar, no importa que los primeros años de él no hayan sido tan buenos en Anfield. Él trabajó duro, reformó el club y ahora vemos cómo él está feliz de firmar un nuevo contrato por cuatro años y de pronto más".

Publicidad

¿Cuál es la mayor virtud del Liverpool?

"Es muy fuerte como equipo, extremos como Mohamed Salah y Sadio Mané y Luis Díaz, que es una excelente opción de inicio o relevo. Roberto Firmino es un buen delantero, él puede jugar como número 10 y un número 9 rápido. Trent Alexander Arnold y Andrew Robertson aprovechan los espacios que dejan los de arriba. Allison es un excelente arquero, todo el tiempo está ahí cuando el equipo lo necesita. Van Dijk es es central más rápido en Europa, si quieres jugar mejor fútbol necesitas tomar riesgos, tienes que jugar uno a uno desde abajo y él no tiene miedo de enfrentarse a los rápidos delanteros, porque también lo es. Jordan Henderson es un gran capitán, el prolonga el cerebro de Jurgen Klopp en la cancha".

¿Cree que este Liverpool es parecido al que integró usted, que fue campeón de la Champions League en 2005?

"Nosotros teníamos un gran equipo también, con Steven Gerrard, que era nuestro motor en dificultades, cuando teníamos que mostrar carácter era el primero en inspirarnos. Jamie Carragher era siempre un comandante en la fila defensiva, Sami Hyppia era excelente, Xabi Alonso era el primer hombre del pase, Fernando Torres estaba en punta.

Publicidad

Teníamos varios buenos jugadores, pero este equipo tiene un gran balance en toda la formación y los futbolistas entienden muy bien a Jurgen Klopp. No hay problema con que salgan con el segundo equipo en los partidos de Liga. Muchos dicen que es el mejor Liverpool de la historia, yo creo que sí ganan la final de la Champions League contra el Real Madrid, podremos decir sin duda que es el mejor Liverpool".

¿A cuál equipo le va a hacer fuerza en la final de la Champions League?

"Porque tuve un gran tiempo y muy exitoso, al Liverpool. Gané la Champions League en 2005, la Copa de la Liga en 2003, FA Cup en 2006. Fueron momentos increíbles en el equipo y un sueño hecho realidad. La camiseta del Liverpool está mucho más cercana a mi piel, me gusta el Real Madrid, aprendí mucho del club en los cuatro años que estuve, los apoyo, voy a los partidos, pero espero que la gente entienda que cruzo mis dedos por el Liverpool".

¿Alguna predicción de marcador para el partido de la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid?

¿Alguna predicción de marcador para el partido de la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid?

"Si tuviera que predecir el marcador diría que un 1-1 en los noventa minutos, luego extra tiempo y penaltis para este juego. Liverpool tiene un poco de ventaja porque ha ganado dos veces por penales en este año al Chelsea (FA Cup y Copa de la Liga), pero en Champions League eso no significa nada, lo importante es lo que ocurra ese día".