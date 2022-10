Joan Laporta: "El partido contra el Bayern Múnich fue emocionalmente complicado"

El presidente del FC Barcelona , Joan Laporta , reconoció que el partido que este miércoles disputó su equipo contra el Bayern de Múnich fue "emocionalmente muy complicado", ya que los 'azulgranas' sabían que la victoria del Inter de Milán sobre el Viktoria Pilsen les había dejado matemáticamente fuera de la Liga de Campeones.

"El milagro no sucedió, el Inter ganó y el partido fue emocionalmente muy complicado. Tenemos la mejor afición del mundo y quiero agradecerles todo su apoyo", declaró tras el partido.

Laporta cree que en el 0-3 logrado por el conjunto bávaro en el Spotify Camp Nou estuvo condicionado por la prematura eliminación del equipo. "No se puede reprochar nada a los jugadores, lo hicieron lo mejor que pudieron", afirmó.

Y envió un mensaje de optimismo a todos los seguidores del Barça: "Tenemos que mirar hacia adelante. Sabíamos que en este proceso de reconstrucción del equipo habría altibajos".

¿Cuándo será el siguiente partido del 'Barca'?

El equipo catalán jugará contra Valencia, en condición de visitante, el próximo sábado 29 de octubre a partir de las 2:00 p.m.., hora colombina, en juego válido por la decimosegunda fecha de la Liga de España.

¿Cómo van los 'culés' en la liga local?

Actualmente, el Barcelona está ubicado en la segunda poción de la liga de España con 28 puntos, producto de 9 victorias, un empate y una derrota. El líder de la competición, el Real Madrid, le lleva tres puntos de ventaja a los dirigidos por Xavi Hernández.

¿El Barcelona podría quedar fuera de la Europa League?

No, los 'azulgranas' ya tienen su cupo asegurado a la competición europea ya que, actualmente, están ubicados en la tercera casilla del grupo C con 4 con puntos, el Viktoria Pizen es el último de dicho grupo y no ha logrado sumar ni un solo punto, por lo tanto, sin importar el resultado en la última fecha de la Champions League, los catalanes ya tienen su pase asegurado para competir en la actual Europa League 2022/23.

¿Cómo le fue al equipo 'culé' en la última edición de la Europa League?

El 'barca' la temporada pasada, en la temporada 2021/22, llegó hasta los cuartos de final de la competición cuando fue eliminado, en el Camp Nou, por el Eintracht Frankfurt por un marcador global de 3-4, a favor de los alemanes.

Cabe recordar que el delantero de la Selección Colombia, Rafael Santos Borré anotó el segundo gol de dicho encuentro.

