Joao Félix habló de su salida del conjunto 'colchonero': "Dejar el Atlético era bueno para ambos"

Joao Félix, atacante del Chelsea, afirmó que dejar el Atlético de Madrid en enero fue "bueno para ambos" y que necesitaba esta cesión al club inglés para probar algo "diferente" y encontrar su mejor nivel.

El jugador portugués, que llegó al Chelsea cedido hasta final de temporada a cambio de algo más de diez millones de euros, atendió este lunes a los medios de comunicación antes de la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

"Creo que lo necesitaba (la cesión). Cuando me fui del Atlético sentí que era bueno para mí y para ellos. Creo que fue el acuerdo ideal para probar algo diferente. Siempre intento dar mi máximo, pero a veces no funcionaba, así que tenía que cambiar para ver si las cosas iban diferentes. Esta cesión es importante para mí y estoy muy contento de estar aquí", dijo Félix en rueda de prensa.

Félix, que ha disputado cinco partidos con el Chelsea esta temporada, fue preguntado sobre si estaría abierto a quedarse más allá del verano, cuando vence su cesión.

"Si me quiero quedar o no... El futuro no lo sabe nadie. Yo solo estoy concentrado en el partido de mañana. Después de eso, no sabemos qué ocurrirá", señaló.

Sobre la sequía de goles del Chelsea, que ha marcado dos tantos en los últimos siete encuentros, el luso aseguró que es "frustrante", pero que a veces ocurre en el fútbol.

"En ocasiones disparas diez veces y no marcas y a veces disparas una vez y marcas. Solo tenemos que seguir trabajando y esforzándonos y los goles llegarán", aseguró.

Igualmente, el atacante del 'blue', dijo este lunes que el Chelsea es un equipo ofensivo, al que le gusta tener la pelota y dominar el juego, y que ese es el tipo de fútbol que a él le atrae.

Felix ha disputado cinco partidos entre Premier League y Liga de Campeones, además de haber cumplido tres encuentros por sanción.

El portugués que atendió este lunes a los medios de comunicación antes de que el Chelsea se mida al Borussia Dortmund en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, fue preguntado sobre si se siente con más libertad en el terreno de juego en el Chelsea que en el Atlético de Madrid.

"Es un fútbol diferente, porque la liga es diferente. La manera en la que los equipos juegan en la Liga o en la Premier es totalmente diferente", manifestó Félix.

"El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener la pelota, dominar el balón... Ese es el fútbol que me gusta jugar. Me siento muy libre aquí y me gusta. Me encanta", añadió.