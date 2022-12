Jordan Henderson: "estamos preparados para cualquier rival"

El capitán del Liverpool mostró este martes, su satisfacción por la clasificación a cuartos de final de la Champions League y aseguró que, aunque en el sorteo habrá "grandes equipos", ellos están preparados para lo que sea.

El conjunto de Jürgen Klopp, que llegó al encuentro de vuelta con el 0-5 obtenido en el Estadio do Dragao en la ida, cumplió con el trámite en Anfield y empató 0-0 frente a Porto para reservar su billete para la siguiente ronda.

"Estamos en cuartos de final y eso es lo más importante. Queríamos ganar, pero hay que reconocer el trabajo del Porto, que hizo un partido muy serio", comentó Henderson al término del duelo en la cadena británica ‘BT Sport’.

"Los próximos meses son muy importantes y ahora tenemos que hacer partidos como los que hemos estado haciendo hasta ahora. Este martes no pudimos con ellos, pero tenemos un encuentro vital el sábado en la Premier League (contra el Manchester United) para el que tenemos que estar preparados", añadió el jugador de los ‘reds’.

El Liverpool es el primero de los cinco equipos ingleses en juego -Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea, Manchester United- que pueden acceder a cuartos de final de la Liga de Campeones.

Preguntado sobre si prefiere un equipo de la Premier League en la siguiente ronda, el capitán insistió en que "todos los que siguen vivos son grandísimos equipos".

"No importa (equipo inglés o no). Todos son grandes equipos en esta instancia y tenemos que estar preparados para el que sea. La actitud de los chicos fue espectacular esta noche. Desafortunadamente, no pudimos con ellos (Porto), pero la actitud del equipo fue maravillosa", concluyó Henderson.