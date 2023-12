Joselu y una redención con el Real Madrid de ensueño: marcó doblete contra Unión Berlín en Champions

El español Joselu Mato, delantero del Real Madrid y autor este martes de un doblete en la remontada de su equipo frente al Unión Berlín (2-3) en partido de la Liga de Campeones de fútbol , aseguró que tuvieron “momentos que no fueron buenos”, pero que su equipo “nunca se rinde”.

“No perdimos nunca la cara al partido, tuvimos unos momentos que no fueron buenos, pero este equipo nunca se rinde. Tuvimos el control del partido en la segunda parte, hemos aprovechado nuestras ocasiones y hemos merecido el triunfo”, aseguró Joselu a las televisiones con derechos.

“Cualquier momento que dispute con esta camiseta es un orgullo y un placer; es un sueño desde que era niño y es un honor darlo todo por esta camiseta. Los partidos con esta camiseta son con los que uno sueño cada día”, dijo sobre su protagonismo durante la temporada.

Joselu valoró su doblete contra el Unión Berlín. “En la primera parte tengo un cabezazo al larguero, un tiro con el exterior que roza el palo… son ocasiones que el equipo crea, pero estoy contento porque al final he marcado dos y hemos conseguido una victoria importante”, señaló.

El pasado 29 de noviembre, el español Joselu Mato marcó frente al Nápoles y pidió perdón en la celebración por sus fallos previos tras una racha de partidos en los que erró más oportunidades de gol de las habituales, algo que no ocurrió este martes contra el Unión Berlín.

En Berlín, Joselu firmó un doblete, con sendos tantos de cabeza en los minutos 61 y 72, que pusieron las bases de la remontada del Real Madrid (2-3).

Dos goles de delantero de área, de puro rematador; de ese perfil que echó de menos la pasada temporada y en un rol que asume a la perfección Joselu.

Ocho goles, tres de ellos en la Liga de Campeones, le avalan y, sobre todo, le hacen ganarse el perdón que exigió a su afición en el Santiago Bernabéu el pasado 29 de noviembre.

Nueve disparos para lograr aquel gol frente al Nápoles que cerraba la victoria 4-2 en la Liga de Campeones. Por ello, y por el sonado fallo días antes tras dejar pasar un balón de Rodrygo Goes en vez de rematar y marcar gol creyéndose en fuera de juego -que no estaba-, pidió perdón a la grada.

Sin embargo, su técnico, el italiano Carlo Ancelotti le respondió tras el encuentro frente al Nápoles en rueda de prensa .

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid

“Joselu no tiene que pedir perdón por trabajar muy bien. Ha hecho su trabajo, no solamente hoy. No le pido a un delantero que solamente marque goles. Joselu trabaja muy bien”, señaló el técnico italiano, que, sobre todo, le mostró su confianza dándole la titularidad en dos de los tres partidos posteriores.

En el último de ellos, este martes, contra el Unión Berlín, anotó un doblete y en el segundo gol dejó una celebración de rabia y de quitarse un peso de encima, golpeando el césped con los puños.

"Son partidos con los que uno sueña cada día", dijo tras un encuentro en el que se ganó ese perdón que demandaba y que para su técnico no era necesario.