Juan Guillermo Cuadrado y Juventus no levantan cabeza en la Champions League: cayó 1-2 con Benfica

Juventus nada que puede sumar de a tres puntos en la actual versión de la Champions League. Este miércoles, la 'vecchia signora' cayó en condición de local por 1-2 frente a Benfica, de Portugal, en su segunda salida en el máximo torneo de clubes de Europa por el Grupo H. En dicho partido fue titular y estuvo hasta el minuto 58 el colombiano Juan Guillermo Cuadrado .

Si bien la 'Juve', uno de los cuadros más laureados de Italia, comenzó ganando el partido a los cuatro minutos gracias a una anotación del artillero polaco Arkadiusz Milik tras un centro de Leandro Paredes, no pudo nunca imponerse al buen planteamiento táctico del conjunto lusitano, que por momentos, lo superó en varios tramos. Joao Mario, de penalti a los 43, y David Neres, al 55, los goles del conjunto portugués.

En cuanto al rendimiento de Juan Guillermo Cuadrado, este miércoles el timonel del conjunto italiano, Massimiliano Allegri, lo utilizó como lateral derecho, haciendo recorrido por toda esa parte de la cancha y haciendo transiciones con el estadounidense Weston McKennie, su socio mientras estuvo en el campo de juego del Juventus Stadium.

El nacido en Necoclí tuvo un par de incursiones al ataque, una de ellas tuvo un buen centro al área del Benfica que no pudo cabecear de buena manera el polaco Arkadiusz Milik. También tuvo una incursión hasta dentro del área, gambeteó un par de rivales y al sentir un toque, se tiró en el césped, esperando a que el árbitro pitazo falta, pero la jugada continuó.

El desempeño de Cuadrado en el partido fue regular, no tuvo tanto contacto con el balón, pasó al ataque y no lo explotaron. Así no fue su mejor noche en el máximo torneo de clubes de Europa con su equipo, ya que a los 58 de juego fue sustituido y en su lugar ingresó su compañero Mattia De Sciglio.

Recordemos que en su primer partido, Juventus había caído con el París Saint-Germain por 2-1, en Francia.