Jude Bellingham, el hombre de moda en Europa: elogios van y vienen por sus goles, una vez más

El brasileño Rodrygo Goes extendió su racha goleadora, marcando ante el Nápoles por cuarto partido consecutivo, siendo clave en el ataque del Real Madrid junto al inglés Jude Bellingham, del que aseguró "es difícil" igualar "porque marca todos los partidos".

"Ha sido un golazo, una jugada que me gusta mucho hacer. Me están saliendo bien las cosas. Es difícil marcar más goles que Bellingham porque marca todos los partidos, pero no tenemos una competición dentro. Lo que queremos es ayudar uno al otro y marcar muchos goles para al equipo", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Rodrygo celebra su momento dulce y olvida los malos momentos de esta temporada. "No sé explicar lo que ha ocurrido. Yo he trabajado para lograrlo cuando las cosas no salían bien, pero hay que seguir trabajando. El trabajo es la mejor solución. En el principio de temporada ya no quiero, sólo en el momento actual".

-Las palabras de Carlos Ancelotti-

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que el inglés Jude Bellingham es “un regalo para el fútbol” ya que, en su opinión, “todo el mundo del fútbol está encantado de ver a un jugador con este potencial”.

“La verdad es que Bellingham sorprende cada día. Cada partido. No solo a nosotros, sino a todo el mundo. Bellingham es un regalo para el fútbol. Todo el mundo del fútbol está encantado de ver a un jugador con este potencial y esta imagen positiva; ojalá pueda seguir así”, dijo en rueda de prensa.

“No entro en el tema del dinero que ha costado Bellingham. La verdad es que ha sido un fichaje espectacular del club”, amplió.

“Bellingham es un joven serio y profesional. Se ha adaptado muy bien al vestuario. No ha querido algo especial. Trabaja, se entiende bien con sus compañeros. Él tiene que mejorar su español, nadie es perfecto”, bromeó.

Además, Ancelotti habló de la comparación de Bellingham con el francés Zinedine Zidane, al que también entrenó.

Acción de juego entre Real Madrid vs. Napoli Foto: AFP

“Es difícil comparar a dos generaciones distintas. Lo que veo de distinto es una llegada dentro del área que Zidane no tenía y una calidad individual de Zidane que Bellingham no tiene; pero esto es el fútbol moderno, que quiere más jugadores físicamente fuertes que son capaces de cubrir campo más rápido”, señaló.

-Emilio Butrageño, otro que está sorprendido con Jude Bellingham-

El español Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, catalogó al inglés Jude Bellingham, autor en la victoria contra el Nápoles (4-2) de su decimoquinto gol del curso en solo 16 encuentros, como “un jugador total”.

“Hoy ha dado un recital. Bellingham es un jugador total. Cuando no tenemos la pelota tiene un gran sentido solidario del juego, baja a defender, es intenso en los duelos… y con pelota es una delicia. En el área parece un grandísimo delantero. Es una delicia y una bendición para nosotros ver cómo juega y cómo se compenetra con sus compañeros. Lleva muchos goles y es un jugador completísimo. Tenemos que cuidarlo y disfrutarlo”, dijo en Movistar+.

Butragueño no quiso entrar a contestar sobre si el Real Madrid le va a ofrecer la renovación al técnico italiano Carlo Ancelotti, quien acaba su vínculo con el conjunto blanco a final de temporada.

“La realidad es que estamos felices con Ancelotti. Una vez más, demuestra que sabe sacar lo mejor de los recursos que tiene. Tenemos bajas, pero también una oportunidad. Y todos están respondiendo de forma extraordinaria. Estamos muy contentos con todos y con lo que transmite el equipo a pesar de que no podemos contar con jugadores importantísimos para nosotros. Carlo tiene mucho que ver, pero los jugadores también”, contestó.

El director de relaciones institucionales del Real Madrid ponderó el partido de su equipo.

“Ha sido un gran partido de fútbol con dos equipos que han querido jugar y que atacaban. Hemos hecho un partido completísimo y hemos merecido la victoria. Ellos han marcado y al minuto hemos marcado nosotros, en un gol muy importante. Luego, Bellingham, una vez más, en una posición de delantero centro, marcó el segundo gol. Después del descanso nos marcaron el 2-2 pronto, pero tuvimos personalidad y terminamos con una victoria muy merecida y el madridismo se habrá ido orgulloso por el partido que hemos visto”, analizó.