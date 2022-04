Jurgen Klopp: "Luis Díaz disfruta entrenar en Liverpool, no había visto a alguien así antes"

Uno de los hombres de los que más se habla en Liverpool es Luis Díaz. El colombiano llegó al equipo inglés en el último mercado de transferencias y ha tenido buen suceso con sus buenas presentaciones.

Jurgen Klopp, técnico de los ingleses, atendió a los medios, previo al juego contra Benfica, en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y ahí, el guajiro volvió a ser tema de conversación.

Publicidad

"No sabía cuánto disfruta Luis Díaz entrenando. No estoy seguro de haber visto a alguien así antes, siempre sonriendo. ¿Qué tan rápido se ha adaptado? Antes no lo sabíamos, pero no le fue difícil", expresó el estratega de los 'reds'.

Publicidad

Además, Klopp agregó: "Todos los jugadores que hemos fichado por última vez en los últimos años son felices. No es el peor lugar del mundo aquí".

¿Cuándo es el partido contra Benfica?

Este miércoles, Liverpool recibirá, en Anfield Road, la visita de los portugueses este miércoles, a partir de las 2 de la tarde; la llave va 3-1 a favor de los ingleses, quienes esperan sellar su clasificación a las semifinales del campeonato internacional.