Jurgen Klopp no ‘tira la toalla’: “No hay mucho que perder, tenemos que creer en la remontada”

Jürgen Klopp , entrenador del Liverpool , aseguró que tienen que creer en la remontada contra el Real Madrid pese al 3-1 que arrastran de la ida.

"No hay mucho que perder cuando tienes un 3-1, pero tenemos que intentarlo si queremos pasar de ronda. Eso fue solo la primera ida de la eliminatoria. Para mí no es tan importante el resultado, como la actuación, lo importante es que ganemos el partido y juguemos como sabemos. Con la calidad que tiene el madrid tenemos que defender lo mejor que podamos o pasará lo del a ida. No sé si conseguiremos la remontada, pero tenemos que creer en ello", dijo Klopp en rueda de prensa.

"Todo el mundo habla de las remontadas en el pasado y de cómo influyó el público. Ahora tenemos que crear nuestra propia atmósfera. Es claro que es un problema extra, que no haya aficionados en el campo. Es un problema más", añadió Klopp sobre jugar en Anfield a puerta cerrada.

Los Blancos llevan un 3-1 de la ida y visitarán Liverpool este miércoles, donde los 'Reds' ya remontaron al Barcelona hace tres años un 3-0.

"Va a ser increíblemente difícil", dijo Klopp. "No sé si alguien puede impedir que el Real Madrid tenga oportunidades. Vienen de ganar al Barcelona en un gran partido, así que están en un buen momento. Tenemos que estar al 100 % de nuestro mejor nivel para tener alguna oportunidad. Estoy seguro de que lo intentaremos".

"Estoy seguro de que el Madrid estará al 100 %. Ellos tienen lesiones, pero nosotros también, así que no creo que eso pueda utilizarse como explicación", apuntó Klopp, cuando fue preguntado por las bajas del equipo de Zinedine Zidane.