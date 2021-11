Jürgen Klopp prepara el 'segundo round' contra Simeone: "Será un partido con mucha intensidad"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que está preparado para una batalla contra el Atlético de Madrid y que los rojiblancos nunca "han jugado un partido amistoso".

"Creo que será un partido con la misma intensidad que en la ida. El Atlético no juega amistosos, así que no deberíamos esperar eso. Tal y como está el grupo, el Atlético necesita los tres puntos, pero nosotros también queremos ganar el partido. Jugamos en casa, con nuestra gente y hace mucho tiempo del último partido aquí, contra el Milán", dijo Klopp en rueda de prensa.

El técnico alemán confirmó las bajas de Naby Keita, autor de un gol en la ida, y de James Milner, también titular en el Wanda Metropolitano, pero apuntó que Fabinho y Thiago Alcántara pueden estar disponibles.

Klopp también habló de las recientes actuaciones del Liverpool: "El 0-5 contra el United no quiere decir que seamos perfectos, y el 2-2 contra el Brighton no quiere decir que tengamos graves problemas- Sí, el Brighton se mereció el punto, pero tenemos que defender mejor en general. Esperemos hacerlo mejor mañana porque el Atlético es un gran equipo", añadió.

"Es impresionante todo lo que ha conseguido Simeone. Le respeto mucho. No nos conocemos personalmente, pero respeto todo lo que ha hecho año tras año. ¿Lo que pasó con el apretón de manos? Si hubiera sabido que no lo hace, no lo hubiera intentado", apuntó Klopp.