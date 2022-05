Jurgen Klopp, rendido a los pies de Luis Díaz: "Ha tenido un impacto increíble"

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, dijo tras eliminar al Villarreal que su rival les complicó "mucho" el pase a la final de la Liga de Campeones pero elogió la reacción de su equipo tras ir perdiendo 2-0 en la primera parte y darla la vuelta al marcador en la segunda (2-3).

¿Qué dijo Jurgen Klopp sobre el duelo frente a Villarreal?

"Al descanso les he dicho que debían mejorar. Buscamos encontrar una situación del partido en la que han hecho lo que queríamos. Pero el Villarreal nos ha impresionado, no hemos encontrado continuidad. Le he dicho que nos teníamos que mover más, que se movieran para causar problemas. Lo hemos hecho", dijo Klopp.

"En la primera parte no se ha visto a ese equipo monstruoso, pero es culpa del Villarreal. Reaccionar como hemos reaccionado ha sido increíble. Luis Díaz ha tenido un impacto increíble pero no quiero personalizar, y la culpa no es de Jota, era de todos. Hemos cambiado a él, pero no éramos nosotros. En la segunda parte lo hemos sido, y por eso hemos ganado el partido", agregó.

"Pero esto no ha acabado, estamos contentos, es difícil llegar a tres finales, pero ya veremos qué pasa cuando las juguemos", dijo Klopp, que añadió que siete esta nueva final como si fuera la primera, porque es la mejor competición del mundo.

"Este es un estadio fantástico y lo que están haciendo aquí es increíble. Ha sido un gran partido en el que hemos estado muy bien en la segunda parte y creo que merecimos pasar a pesar de que ha sido un partido muy duro. Ellos han estado muy fuertes y su gente les ha ayudado mucho", concluyó.