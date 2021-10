Jurgen Klopp, sin polémicas: “No ha pasado nada con Simeone, la próxima nos daremos la mano”

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, restó este martes transcendencia al hecho de que Diego Simeone, su homólogo en el Atlético de Madrid, no le diera la mano al término del partido de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano, expresó que "no ha pasado nada" entre ellos y avanzó que en el próximo choque se volverán a estrechar la mano.

"Ha sido un partido muy intenso, pero no creo que hayan estado jugando al límite. Iba a darle la mano, he visto que se metía para adentro, pero yo tenía las emociones a flor de piel también, al igual que él. No ha hecho nada. No ha pasado nada. No estoy tampoco muy contento con mi reacción. La próxima vez que nos veamos nos daremos la mano. Vivimos las cosas de forma muy intensa", dijo Klopp.

A su vez, Diego Simeone también habló de este hecho: "Cuando termina el partido siempre pensé lo mismo. Si a vos te toca ganar y a ti perder, otro te saluda con forceps, igual al revés. Y saludar con forceps no me gusta".