Jürgen Klopp tras el triunfo frente a la Roma: "Parece que no, pero 5-2 es un grandísimo resultado" Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, lamentó este martes el "error defensivo" y el "penalti que no fue", acciones con las que el Roma marcó dos goles en Anfield, pero aseguró que un 5-2, "aunque parezca que no, es un grandísimo resultado".